Lovosičtí jedou do města automobilů auty. A taky pro postup

„My hráči neřídíme, aby se na nás neprojevila únava. Takže za volantem je převážně realizační tým. Máme jednoho transportéra, našoupeme se tam jako na stavbu v devíti lidech a mažeme,“ líčí lovosické putování křídelník Lukáš Malý; cesta se může protáhnout i na šest hodin.

U jednoho vozu nezůstane. „Většinou to vychází na tři auta, abychom měli pohodlí.“ Za volant se občas posadí i jeden z hráčů, dokonce reprezentant. „Honza Landa se bojí, když řídí někdo jiný, takže si to odřídí sám,“ práskl lovosický trenér Milan Berka mladší.

Jeho tým v sérii vládne 2:0 na zápasy, v sobotu je na programu první odveta, případný čtvrtý duel den nato. Lovosice vyrazí den předem; nechtějí při Cestě za snem, což je jejich moto v play off, nic podcenit.

Lovci přespí v Hranicích, což je zhruba 40 kilometrů od Kopřivnice, večer tam budou i trénovat. „Jedeme po práci, aby kluci měli čas na oddych. Možná je vezmu na výlet na Hukvaldy,“ usmál se Berka, který dříve hrával ve Frýdku-Místku, takže okolní krajinu zná.

A důvěrně zná i soupeře, přes kterého Lovosice hodlají přejít do semifinále play off. Podle Malého není kopřivnická hala místem oblíbeným. „Víme totiž, že Kopřivnice doma dokáže hrát o tři levely lepší házenou než na venkovních hřištích. Letos jsme odtamtud sice odvezli dva body, ale v hlavách máme, že to pro nás venku není nejpříjemnější soupeř,“ tvrdí.

Berka velí: „Musíme do toho šlapat a dostat je pod tlak, ne oni nás. Bude tam bouřlivá atmosféra, což je dobře, hraje se v ní líp.“

Na domácí půdě Lovci svého vyzyvatele předčili 30:25 a 31:28. Neradi by sérii dramatizovali.

„Je to o hlavě. Pokud zvítězíme hned ve třetím utkání, budeme mít daleko vyšší sebevědomí do semifinále. Pokud první bod ztratíme, budeme pod tlakem. Nechci o tom mluvit ani to přivolávat. Jdeme si pro rychlý postup a v sobotu šup domů!“ nehodlá se zdržovat křídelník Malý.

Play off má jiné grády než základní část. Už se i docela jiskřilo. „Za týden proti sobě nastoupíme minimálně třikrát. Jede se na ostří nože, má to velký náboj, i když herně se už nemáme čím překvapit,“ míní Malý. „Je to o chybách, nesmíme je dělat a musíme si vážit každé šance.“