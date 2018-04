Rychlý postup a pak do finále, přejí si před play off Lovosice

„Velice nepříjemný soupeř. Oba vzájemné duely jsme zlomili až v úplném závěru, očekávám hodně vyhecované čtvrtfinále. Ale jsme favorit a věřím, že vyhrajeme v nejkratším možném čase. Naším cílem je finále, pokud bychom se tam neprobojovali, budu zklamaný,“ sebevědomě říkal na klubovém webu Jiří Bouček, spojka Lovosic.

Po základní části třetí Lovci letos Kopřivnici dvakrát porazili, pokaždé to ale bylo drama. Doma zvítězili 34:32, u soupeře urvali nejtěsnější vítězství 29:28. „Podle mě je Kopřivnice pro nás dobrý soupeř. U nich se nám sice moc nedaří, ale letos jsme tam dokázali vyhrát a myslím, že to dokážeme znovu. Mně jako soupeř Kopřivnice vyhovuje, protože hraje běhavou házenou, která je v tempu. Je to mladý tým, který ovšem postrádá tahouna, čehož chceme využít a postoupit,“ burcoval křídelník Miloslav Sýkora.

Série hraná na tři vítězná utkání odstartuje v lovosické hale v sobotu 14. a v neděli 15. dubna, do Kopřivnice se přesune v sobotu 21. dubna. Případné další termíny jsou neděle 22. dubna (v Kopřivnici) a středa 25. dubna (v Lovosicích).

„Musíme se poučit z loňského play off, kdy jsme ve čtvrtfinále vedli 2:0 a nakonec se rozhodlo až v pátém utkání. Sérii chceme ukončit rychle, aby nám v semifinále nechyběly síly na boj o finále,“ velí lovosický kanonýr Jiří Motl.