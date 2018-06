Landovo adieu. Ať se dál podílí na naší házené, zní z Lovosic

„Rusové jsou kvalitní soupeř a nás samozřejmě mrzí, že jsme druhý zápas neustáli a nepovedla se nám ta otočka jako v prvním utkání v Plzni,“ želel obranář Landa.

Doma jeho tým ztrácel až sedm branek, ale po fantastickém obratu vyhrál 27:26. Druhý zázrak nepřišel. „Bylo tam příliš mnoho neproměněných příležitostí, a abych si hrábnul také do svědomí, ani vzadu to nefungovalo. Rusko bylo kvalitní soupeř, co se dá dělat.“

Landa svoji vrcholovou etapu uťal ve 32 letech. „Chci se stoprocentně věnovat rodině a zaměstnání.“

S Lovosicemi se loučil 4. místem. „Když pominu jeho herní kvality, tak nám bude chybět hlavně jeho morální role v týmu,“ uvedl na klubovém webu lovosický trenér Milan Berka mladší. „Měl respekt u hráčů i protihráčů a jeho slovo platilo. I přes jeho velké zdravotní potíže se dokázal díky své houževnatosti i píli po návratu z mistrovství Evropy vrátit do hry. Když si vzpomenu na některé jeho stavy, kdy mu opravdu nebylo dobře, tak klobouk dolů, jak vše dokázal zvládnout společně s náročným zaměstnáním a dojížděním do Prahy.“

Berka se nediví, že tahoun Lovců a civilním povoláním bankéř dává kariéře sbohem. „Jeho rozhodnutí naprosto chápu, má stejně jako já dvě malé holky, rodinu, kterou prakticky nevidí, a stojí ho to všechno hromadu fyzických i psychických sil,“ vnímá Berka. „Byli bychom hrozně rádi, kdyby se na házené v Lovosicích dál podílel. Věřím, že časem k tomu dojde.“ Klub jako předseda vede Landův bratr Ondřej.