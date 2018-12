Dvě prohry v řadě srazily házenkáře Lovosic až na hranu play off

„Udělali jsme hodně technických chyb, z toho plyne 28 obdržených gólů. Museli jsme s Milanem Berkou pořád střídat obrany 1:5 a 0:6. Nedařilo se nám navázat na dobrý první poločas, ve druhém jsme nedokázali Duklu ubránit. A když už to vypadalo, že bychom mohli víc kousat, tak jsme v rozhodujících chvílích udělali hloupý faul, šli jsme do oslabení a tím jsme Dukle nalili energii do žil,” vyčítal na klubovém webu lovosický asistent Jan Landa.

Lovci vedli jen v úvodu zápasu 9:8, pak však přišla jedenáctiminutová pasáž bez vstřeleného gólu a Dukla začala utíkat. Blíž než na minus dva góly už se hosté nedostali.

„Zvítězili jsme díky velkému nasazení a bojovnosti. Na tuto kartu jsme vsadili. Před zápasem jsme si dokonce řekli, že nejdůležitější pro nás není výsledek, ale abychom přišli po zápase do šatny a mohli jsme se vzájemně podívat do očí, že jsme na hřišti nechali všechno. A v tom jsme byli lepší než soupeř,“ ocenil kouč Dukly Daniel Čurda.

Dukla, která zatím překvapivě v extralize tápe, je i přes výhru nad Lovci v tabulce až desátá, Lovosice klesly na osmou pozici, ale na čtvrtou Kopřivnici ztrácejí jen bod. Další zápas hrají v sobotu na palubovce šestého Jičína.