Házenkářské Lovosice posílí Jonáš, Rangl i talent Kupa, končí Adamík

„Změn je docela dost, ale za všechny odcházející hráče máme adekvátní náhradu. Navíc dostanou šanci i naši mladí hráči, chceme mužstvo okysličit,“ vysvětluje lovosický sportovní ředitel Vojtěch Srba. Pokračuje kouč Milan Berka mladší, zato asistent Václav Toman končí.

Dlouholetá opora v brance Artur Adamík, který se dostal až do reprezentace, odchází do rakouského Leobenu. „Artur tu byl sedm sezon, odvedl velký kus práce. Jeho přání bylo zkusit si zahraničí, a přestože tady měl ještě smlouvu, rozhodli jsme se ho pustit. Rozcházíme se v dobrém, bude to pro něj výkonnostní posun,“ říká Srba.

Na postu jedničky by ho měl nahradit Daniel Rangl z Dukly. „Zkušený borec, má už něco odchytáno. Měl by tady být v pozici lídra, máme k němu kvalitní mladé gólmany, kteří se od něj budou moci ještě něco přiučit a pomalu začnou přebírat jeho roli. Třeba Honza Hrdlička letos udělal velký progres, je to pro nás příslib do budoucna.“

Navrátilcem je spojka Josef Jonáš, přichází výměnou za Davida Bičiště, na něhož měly Lovosice opci. „Projevil zájem vrátit se do mateřského oddílu, a když se naskytla možnost výměny za Jonáše, využili jsme to. Pro Pepu to bude restart, dostane tady víc prostoru, nebude na něj takový tlak. Kvalitu ještě ukáže,“ věří Srba.

Jan Landa, který ukončil kariéru, se s lovosickou házenou neloučí úplně, měl by pracovat pro klub.

„Budeme hledat vhodnou pozici, aby se to skloubilo s jeho prací a s rodinou, které se chce věnovat.“ Srbu stále mrzí, že Lovci zůstali letos bez medaile, ale už myslí na novou sezonu. „Určitě se chceme udržet ve špičce, o medaili zabojujeme znovu,“ slibuje lovosický šéf.