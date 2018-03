Lovosičtí házenkáři jsou mimo čtyřku. Ale máme to v rukou, říká kouč

Pokud ale ve středeční derniéře doma porazí Strakonice, skončí nejhůře třetí.

„Teď musíme udělat ten poslední krok. Třetí místo máme plně ve svých rukou, a když ho urveme, budeme to považovat za splnění základního cíle a dobrou výchozí pozici do play off,“ říká lovosický sportovní ředitel Vojtěch Srba.

Lovci jsou sice teď na páté příčce, ale mají stejně bodů jako čtvrtá Plzeň i třetí Dukla a s oběma soupeři lepší vzájemný zápas. Pokud tedy splní povinnost a porazí ve středu poslední Strakonice, skončí nejhůř třetí.

Za určitých okolností by mohli ještě předstihnout i druhou Karvinou, která má o bod více než trio pronásledovatelů. „Upínáme se hlavně ke třetímu místu, ale jestli to dopadne lépe, tak budeme samozřejmě rádi. Hlavní je teď vyhrát ve středu, pak musíme čekat na ostatní výsledky,“ ví Srba.

Výsledek v Zubří lovosického šéfa zklamal. „Konkurenceschopní jsme byli jen v první půli, v níž jsme drželi vyrovnaný stav a vypadalo to na kvalitní výkon. Ale druhý poločas, to byl přesný opak. Už poněkolikáté se nám v Zubří stalo, že vůbec nezvládneme nějaké pasáže utkání a prohrajeme velkým rozdílem,“ štve Srbu.

„Budeme si to muset zanalyzovat a zamyslet se také nad tím, jaké výkony nám podávají naše krajní spojky. Nejsou ani na nule, ale v těžkých minusech. To, že se nedokážeme prosadit z pozic krajních spojek, to je teď naše Achillova pata. Až skončí základní část, budeme mít 14 dnů na to, abychom se co nejlépe připravili na play off. A určitě si to nějak vyhodnotíme,“ plánuje Srba.