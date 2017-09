Soupeř tenistů v Davis Cupu: Jihoafričané, Rumunsko, nebo Izrael

Jihoafričané, za které by mohl hrát nedávný finalista US Open Kevin Anderson, mají jistou účast v 1. kole (2. až 4. února). Jejich soupeř vzejde z odloženého utkání Izrael - Rumunsko, které je v plánu 20. až 22. října.

V případě Rumunska a Izraele by české tenisty čekal zápas s výhodou domácího prostředí. Pokud budou hrát s Jihoafričany, pojedou na půdu soupeře. K návratu do Světové skupiny musí vyhrát a poté zvládnout zářijovou baráž.

„Podle losu je to velice nečitelné. V mém případě určitě budeme fandit Rumunsku. Ti by byli nejpřijatelnějším soupeřem,“ konstatoval kapitán Jaroslav Navrátil. „JAR je kvalitní, protože mají Andersona, Izraelci zase Selu a výborného debla. Rumuni momentálně procházejí trošku krizí, mají Copila a debla, ale druhého hráče do singlu nemají.“

Navrátilův výběr podruhé v historii opustil Světovou skupinu po víkendové prohře v baráži v Nizozemsku, i když už vedl 2:0 na zápasy.