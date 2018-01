Budoucnost NBA míří do Evropy. Lačný Londýn vykoupil lístky obratem

Philadelphia začíná zúročovat potenciál, který získala díky vysokým volbám v draftu z posledních let. V roce 2013 si vybrala jako trojku Joela Embiida, z něhož vyrostl dominantní pivot.

V roce 2014 přibyl jako dvanáctka jeden z největších evropských talentů Dario Šarič, v posledních dvou draftech pak volila dokonce jako první a brala Bena Simmonse a Markelleho Fultze.

Simmons sice svůj vstup do NBA o rok odložil kvůli zranění, ale v této sezoně dokazuje, že patří k největším talentům poslední doby. Také Fultze přibrzdilo zdraví, ale i bez něj se Sixers konečně vracejí do boje o play-off a mají zřejmě nejlepší tým od roku 2001, kdy byli pod vedením Allena Iversona ve finále.

Spolupráce mezi Benem Simmonsem a Joelem Embiidem:

„Začínáme se do toho dostávat. Měli jsme nějaké zdravotní potíže, ale teď začínáme hrát to, co bychom chtěli. Držíme se pokynů trenéra, daří se nám v obraně a v útoku si užíváme talentu, který tento tým má,“ řekl novinářům Embiid, jedna ze dvou hlavních hvězd týmu spolu se Simmonsem.

„My dva jsme možná kandidáti na Utkání hvězd NBA, ale především chceme získat respekt ligy tím, že budeme s týmem vyhrávat. A to se nám začíná dařit. Myslím, že jsme na dobré cestě,“ dodal Simmons.

Svou formu Philadelphia ukázala v posledním utkání před cestou do Londýna, kdy doma jednoznačně přehrála Detroit 114:78, přestože ve druhé půli už šetřila své opory. Sixers mají bilanci 19 výher a 19 porážek, přičemž na hranici 50 procent úspěšnosti se dostali poprvé od dubna 2012.

„Naprosto nás zničili. Dominovali celý zápas. My se jim nedokázali vyrovnat ani dvě minuty,“ připustil Stan van Gundy, kouč Detroitu. „Dá se říci, že tohle vítězství bylo důkazem toho, čeho jsme schopní. Naše obrana byla excelentní, stejně jako náš útok. Opravdu jsme dominovali a budeme na to chtít navázat,“ řekl philadephský trenér Brett Brown.

„Philadelphia má opravdu dobrý tým. Mnoho lidí si neuvědomuje, co tu v posledních letech budovali. Dali dohromady tým, který si získává velký respekt,“ prohlásil hvězdný detroitský pivot Andre Drummond.

Zápas v Londýně bude rovněž soubojem dvou z hlavních kandidátů na nováčka roku. Na straně Bostonu se skvěle ukazuje teprve devatenáctiletý křídelník Jayson Tatum, jenž byl vyhlášen nováčkem Východní konference NBA za prosinec. Spolu s Jaylenem Brownem, Marcusem Smartem, ale i Kyriem Irvingem tvoří tým budoucnosti, který však září už dnes.

Na druhé straně Simmons, který potvrzuje velkou univerzálnost. Může hrát na čtyřech různých postech. V poslední době jako křídlo alternuje i na rozehrávce a daří se mu tam velmi dobře - je dokonce šestým nejlepším nahrávačem. K tomu září i v obraně, když je jediným hráčem v soutěži, který nasbíral 70 získaných míčů a zároveň 30 bloků.

„Ben je opravdu výborný hráč. Proti Detroitu dominoval mezi všemi. Když je takto agresivní, tak je nezastavitelný,“ chválil Simmonse parťák Embiid.

Otázkou je, co s formou obou týmů udělá šestidenní pauza od posledního zápasu u Sixers a pětidenní u Celtics, jelikož na takové odmlky nejsou týmy v NBA zvyklé.

Jayson Tatum a Jaylen Brown řádí v dresu Bostonu proti Philadelphii:

„V poslední době jsme měli nabitý program, takže alespoň vyčistíme hlavy a doplníme energii. Hrát v Londýně je pro nás velká pocta a příležitost ukázat se mezinárodnímu publiku. Já už v Londýně vedl australskou reprezentaci na olympiádě, takže se těším, že si to zopakuji,“ uvedl trenér Brown.

„V Londýně jsem byl v létě a je to jedno z mých nejoblíbenějších měst. Moc se tam těším a budu se snažit se spoluhráči předvést parádní show,“ slibuje Embiid.

A Velká Británie mu to věří. Dvacetitisícovou O2 Arenu se podařilo vyprodat během pár hodin.