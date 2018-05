Atlanta staví mladý tým. Povede ho učitel Jamese, Curryho a Embiida

Pierce je především odborníkem na individuální rozvoj. A má za sebou resumé asistenta u týmů, jejichž hvězdy se zlepšovaly. V Clevelandu pomáhal mladému LeBronu Jamesovi, v Golden State byl u profesionálních počátků Stephena Curryho, v Memphisu u prvních úspěchů Mika Conleyho.

Od roku 2013 byl až do nynějška asistentem ve Philadelphii, a tak se podílel na hráčském rozvoji Joela Embiida, Bena Simmonse či Daria Šariče. Sixers se letos poprvé po šesti letech podívali do play off a hned slavili postup do druhého kola.

Podobnou cestu s novou generací hráčů by nyní rádi absolvovali také v Atlanta Hawks.

„Potřebovali jsme trenéra, který rozumí mladým a dokáže je přesvědčit, aby udělali maximum pro úspěch týmu,“ řekl k angažování Pierce generální manažer atlantského klubu Travis Schlenk.

Hawks v tomto ročníku vyhráli jen 24 zápasů v základní části a skončili poslední ve Východní konferenci. Proto v dubnu po pěti letech od týmu odešel Budenholzer, jenž by se rád přesunul ke klubu s vyššími aktuálními ambicemi.

Ústředními postavami celku z Atlanty budou německý rozehrávač Dennis Schröder a křídelník Taurean Prince. Hawks chtějí vsadit také na Johna Collinse a Tylera Dorseyho, kteří mají za sebou první profisezonu.