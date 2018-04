Hradecká trenérka Ptáčková: Rozhodla naše nemohoucnost dát koš odkudkoliv

Právě tento úsek s velkou pravděpodobností rozhodl, protože Nymburk si v něm vypracoval náskok o více než 20 bodů (32:21) a podobným rozdílem také zápas skončil - 79:61 pro Nymburk.

„Rozhodla naše nemohoucnost dát koš odkudkoliv. Hlavně v prvním poločase, kdy jsme měli procento úspěšnosti pod dvacet procent,“ posteskla si trenérka Hradce Romana Ptáčková

Znamená to, že po dvacetibodové porážce v úvodním utkání (68:88) se hradecké Lvice už zítra do Nymburka vrátí s tím, že jen výhra ho nechá ve hře o bronzovou medaile. V případě, že zítra vyhraje Nymburk, budou po loňském stříbru letos bez cenného kovu. Teprve podruhé za posledních šest sezon. „Půjde hodně o psychiku, na nás je vidět, že když nám nevyjde první střela, tak se to celé rozsype,“ uvedla hradecká trenérka.

Hradci se v závěru sezony lepí smůla na paty se zraněnými či nemocnými hráčkami. K již déle absentujícím podkošovým Čepelkové a Březinové se tentokrát přidaly hned dvě rozehrávačky, při absencích Matuškové a Bartoňové se na tento post musela z křídla přesunout Minarovičová a střídala se tam se Zavázalovou.

Ztráta důležitých hráček Lvice jen těžko nahrazovaly. Vedly sice 5:2, ale pak přišla první slabší chvilka a rázem to bylo 5:15. O té druhé ve druhé čtvrtině už byla řeč. Hlavně proto, že domácím hráčkám nešla střelba a také proto, že je Nymburk trestal zbraněmi, na které obyčejně spoléhají ony - v rychlém protiútoku a hlavně střelbě trojek byl překvapivě lepší. Jen Huňková jich sama dala šest.