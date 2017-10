Pro třetí výhru v řadě. Uspějí karlovarské basketbalisty proti Trutnovu?

V pěti zápasech průměr 21.2 bodu, v Nymburku 34, v Ostravě 30. Největší zbraní basketbalistek BA Karlovy Vary je sedmadvacetiletá pivotka a kapitánka týmu Dana Kušlitová. Otázkou je, kolik jich nasází dnes Trutnovu. A bude to stačit na výhru?

Naposledy třicet bodů, navíc osm doskoků, zápas v Ostravě ji také posunul jako 73. v historii nejvyšší ženské soutěže k překonání hranice více než 2000 nastřílených bodů. Důležité ovšem bylo, že výhra v Ostravě nebyla jen o ní.

Pozitivem také bylo, že se do střeleckého zápisu zapsaly téměř všechny hráčky ze soupisky. Trefily se Pohunková 14 (+5 doskoků), Skokánková 12, Zuzáková 7 (+7 doskoků), Sklenářová 3 (+6 doskoků) a po dvou Malečková (+7 asistencí, +5 doskoků), Drahokoupilová, Rosecká, Pitrová, Rokošová (+7 doskoků) a Vighová. Jen Jindrová sice nemá střelecký zápis, ale 2 asistence. Je na čem stavět.

V pátek čeká tým trenéra Pavelky domácí utkání s tradičním rivalem, týmem Lokomotivy Trutnov. „Věříme, že pokud se našemu družstvu podaří k sympatickému nasazení přidat i trochu lepší střeleckou mušku, vyvarovat se zbytečných chyb a to vše završit velkým týmovým duchem, mohlo by si připsat další bodíky,“ doufá karlovarský manažer Roman Maleček.

„Samozřejmě tomu nesmí chybět pořádná fanouškovská podpora, takže si na dnešní podvečerní čas nic neplánujte a přijďte holky do Haly míčových sportů KV Arény povzbudit,“ dodává. Hraje se od 17.30 hodin.

To Trutnov je momentálně v jiném rozpoložení. Je až na desátém místě tabulky, ovšem jen bod za sedmými Vary. V neděli ale musel skousnout nejtvrdší porážku za 23 let v ŽBL. Hráčky ZVVZ USK Praha jej na jeho vlastní palubovce zničily 127:32 a to je nejvyšší rozdíl ve skóre co do počtu nastřílených bodů i odstupu. Mimochodem Karlovy Vary v Praze dostaly „jen“ 117:34.

Kádr trutnovského celku prošel před letošní sezónou poměrně velkou změnou, opustily jej všechny stávající legionářky a hlavně zkušené Hindráková s Prokešovou, přesto svoji sílu opět má.

K bodovým stálicím z loňského ročníku Vackové a Kozumplíkové trenér Kapitulčin přidal nové trio zahraničních hráček, americkou pivotku, 194 cm vysokou Goffovou, a dokonce 198 cm vysokou Snyderovou, a na rozehrávku reprezentantku Portugalska Brandao.

A pokud k těmto hráčkám ještě přidáme šikovné juniorky, není se co divit, že tým z Krkonoš v předchozích zápasech, kromě výprasku od USK, dlouho trápil například favorita z Hradce Králové nebo výrazně přehrál brněnský Technic.

„Naše mladé hráčky čekají v soubojích s družstvem Trutnova opět zřejmě hodně vyrovnané zápasy a pro vítězství v nich budou potřebovat podat výkony nad hranicí 100 % a samozřejmě v prvním na domácí palubovce v pátek také podporu zaplněné haly,“ dodal Roman Maleček.