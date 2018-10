Emoce stříkaly, kývla olomoucká Kubínová po bitvě o Ligu mistryň

„Soupeřky vyhrály dvě důležité koncovky, tam se ta zkušenost projeví. Ale bylo to i trochu štěstí, hráli jsme opravdu dobře, a že je budeme takto trápit, to jsme nečekali. Chtěli jsme hrát nejlépe, jak jsme mohli, a myslím, že jsme diváky potěšili,“ cenil si trenér VK UP Olomouc Jiří Teplý.

Smečařka Jana Napolitano Šenková toužila před zápasem po vyprodané hale a bouřlivé kulise. První přání se jí nesplnilo, dvoutisícové hlediště se zaplnilo z poloviny, ovšem tolik to nevadilo. Hanáci se ochotně nechali strhnout nervydrásajícím dramatem, které se na hřišti odehrávalo. Liga mistryň, která se do Olomouce vrátila po třiadvaceti letech, měla důstojnou atmosféru.

Jakmile vysokoškolačky vyhrály vypjatou koncovku prvního setu, řev a nadšení v univerzitní hale ještě zesílily. „Po prvním setu bylo vidět, že nejsou ve své kůži, a my jsme cítily, že to může jít. Nejspíš nás malinko podcenily, stejně jako my jsme očekávaly, že to bude vysoký, silný tým, i tak jsme je asi překvapily,“ všimla si libero Julie Kovářová.

Další dvě sady však vyhrály Rumunky a ve čtvrté si vypracovaly dva mečboly. Vysokoškolačky ale oba odvrátily, za stavu 24:25 uhrály tři míče v řadě a srovnaly na 2:2. Omšelá univerzitní hala burácela v předtuše senzace. „Ukázalo se, že když hodně chceme a soustředíme se, tak umíme hrát dobře. Je pravda, že jsme do toho šly bez bázně a naplno, že nemáme co ztratit. Takhle to je, když hraje slabší proti silnějšímu,“ vysvětlovala nahrávačka Šárka Kubínová.

V tie-breaku však domácí hráčky jen dotahovaly ztrátu. Dvěma míči ještě dokázaly snížit na 13:14, ovšem pak naděje na zázrak uhasla. I tak tribuny ocenily hráčky potleskem a skandováním „holky děkujem“.

„Musím říct, že emoce stříkaly, měly jsme husí kůži z fanoušků i výměn. Bylo to krásné, škoda, že to nebylo zakončené vítězstvím, ale nemáme se za co stydět,“ mínila Kubínová a dlouhé výměny připsala i jiným míčům, než na jaké jsou zvyklé z extraligy. „Nelétají tolik. První dva dny nám padaly na hlavu, ale třetí den už si trochu zvyknete. Uvidíme, co předvedeme zítra, až se vrátíme k míčům Gala,“ připomněla, že ve čtvrtek je čeká další zápas doma s Prostějovem (17.00).

Přes noc se tak vysokoškolačky musí rychle vrátit do extraligy, jenže zapomenout na velkou bitvu v Lize mistryň bude těžké. „Můžeme být strašně pyšné, byl to nádherný zápas, bojovaly jsme o každý balon. Takový výsledek asi nečekal ani jeden člověk v hale, včetně nás. Dnes nám to vycházelo, hrály jsme strašně bojovně, všechny jsme hrály skvěle, další den to ale může být jinak,“ tuší před dnešní bitvou se svým bývalým klubem Kovářová.

Ani po domácí porážce se však nechce Olomouc předčasně vzdát šance na postup do třetího předkola Ligy mistryň. „V odvetě budou muset soupeřky znovu vyhrát, dva sety jim nestačí, takže se může stát cokoliv,“ připomíná Kovářová.