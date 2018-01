Bonnbonniéra zachutnala. Nymburk se dotáhl na čelo skupiny

Nymburk měl od začátku zápas s německým soupeřem pod kontrolou a ani jednou neprohrával. Na konci prvního poločasu odskočil soupeři na rozdíl deseti bodů a náskok si udržoval až do konce.

V závěrečné čtvrtině se domácím dokonce podařilo navýšit vedení na 18 bodů, ale v závěru dovolili Bonnu skóre zkorigovat.

„Byl to náš první zápas v Lize mistrů po vánoční pauze a to nikdy nevíte, co čekat. Je to, jako když otvíráte bonboniéru,“ řekl na tiskové konferenci nymburský trenér Oren Amiel.

„Jeden moudrý trenér mi kdysi řekl, že když hráči trefují koš, tak z vás udělají dobrého kouče, a dneska koš trefovali. Navíc jsme v útoku hráli chytře, kombinovali a více méně jsme zápas kontrolovali,“ dodal izraelský odborník s nadsázkou.

Na vítězství se 24 body podílel kosovský střelec Dardan Beriša, dalších 18 přidal Petr Benda. Eugene Lawrence se blýskl double-double 13 bodů a 13 asistencí.

Výhra mohla Středočechům zajistit i nejhůře šesté místo v tabulce a s ním spojenou účast v FIBA Europe Cupu, ale dosud poslední Zielona Gora se udržela ve hře.

Nymburk má kontě stejně jako první Nanterre a druhý Besiktas 17 bodů. Francouzi na rozdíl od tureckého vicemistra potvrdili roli favorita a Aris Soluň porazili 91:63. Od řeckého klubu dělí vedoucí trojici tři body, zbývající celky ve skupině mají o další bod méně.

Basketbalová Liga mistrů Utkání 10. kola skupiny D

ČEZ Nymburk - Telekom Bonn 106:98 (30:24, 55:45, 78:68)

Nejvíce bodů: Beriša 24, Benda 18, Hruban 15, Ray 14 - Gamble 18, Zubčič 17, Klein 13.

Stelmet Zielona Góra - Besiktas Istanbul 99:96

Nanterre - Aris Soluň 91:63