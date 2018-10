Opavští basketbalisté vstupují do Ligy mistrů duelem s Nanterre

Po šestnácti letech se basketbalisté Opavy vracejí do evropských pohárů. A rovnou do Ligy mistrů. „V minulosti jsme hráli ULEB Cup, Koračův pohár i FIBA Cup,“ uvedl opavský manažer Dušan Štěnička.

Kromě Nanterre se opavští utkají se švýcarským Fribourgem, italskými Benátkami, izraelským Holonem, španělským Tenerife, řeckým PAOK Soluň a německým Bonnem.

Opavané přiznávají, že netuší, jak se na nich účast v Lize mistrů projeví. Jak ji zvládnou souběžně s domácí soutěží.

„I v jiných sportech se ukazuje, že hrát dvě soutěže je obtížné. Může nás zradit hlava. Bude tam hodně cestování a s tím nemáme žádné zkušenosti,“ řekl opavský trenér Petr Czudek. „Teď bych fabuloval, co to s námi udělá. Nevím, jak budou kluci vypadat po patnácti hodinách cesty autobusem z Bonnu.“

Právě do Bonnu a Benátek by basketbalisté měli vyrazit autobusem. A jím zřejmě pojedou i příští týden do švýcarského Fribourgu, byť původně zvažovali, že tam poletí.

„Do Fribourgu to je dvanáct set kilometrů. Chtěli jsme tam letět, ale letenky jsou jen na cestu tam, zpět ne,“ upozornil opavský manažer Dušan Štěnička. „Problém byl v tom, že Fribourg postoupil z kvalifikace, takže jsme se dozvěděli, že s ním budeme hrát, minulý týden v pátek.“

Kvůli Lize mistrů museli Opavští koupit nové koše a střídačky přesunout na druhou stranu, aby byly proti televizním kamerám. „Město nám pořídilo i novou výsledkovou tabuli,“ uvedl Dušan Štěnička.

Město, jemuž hala patří, zaplatilo za koše zhruba půl milionu korun. „A to jsou ty nejlevnější,“ upozornil Štěnička. „Nabídka jiné firmy byla za milion korun.“

V Lize mistrů musejí koše stát na zemi, nesmějí být zavěšené jako byly dosud. „Jsou ukotvené na zemi, dají se ale odsunout, když tady bude nějaký koncert. A dají se i snížit, aby je mohly využívat děti.“

Dušan Štěnička doufá, že náklady na účast v prestižní soutěži pokryjí příspěvky, které dostanou. Od Mezinárodní basketbalové federace (FIBA) to bude padesát tisíc eur, což je zhruba 1,2 milionu korun. „Půl milionem korun nám přispěje město a stejnou částkou i kraj,“ uvedl Štěnička.