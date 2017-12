Skvělý úvod nasměroval Nymburk k triumfu nad polským šampionem

„Hráli jsme dobrý zápas v útoku, ale ne v obraně. Tam se musíme zlepšit. Máme však důležité vítězství. Skupina je těžká a potřebujeme každou výhru, zvláště ty venkovní,“ řekl na pozápasové tiskové konferenci Benda.



Nymburku skvěle vyšel vstup do zápasu a za první čtvrtinu nastřílel 30 bodů. Dařilo se zejména Vojtěchu Hrubanovi, který za prvních deset minut na hřišti dal 14 ze svých 16 bodů. Dobré minuty ukazovala nová posila Dardan Beriša a tradiční oporou byl i Benda.



Hosté si tak ve druhé čtvrtině vypracovali vedení až o 17 bodů, jenže pak domácí zabrali v obraně, utlumili nymburský útok a navíc se jim rozstřílel Vladimir Dragičevič.

Ve třetí čtvrtině se tak Zielona Góra dotáhla na rozdíl jediného bodu.

Na to však odpověděl důležitou trojkou kapitán Pavel Pumprla a zabránil tak polskému celku jít do vedení. Nymburk si od té doby udržoval neustále mírný náskok a už nedal soupeři šanci. V závěru se o to znovu staral důležitými koši zejména Benda.

Sestřih ze zápasu Zielona Góra - Nymburk:

„Hráči odvedli dobrou práci. Nebylo snadné se na tento zápas připravit po reprezentační pauze. První půlka byla hlavně o útocích. Ve třetí čtvrtině jsme se nechali dotáhnout, ale byli jsme dostatečně odolní, abychom se nezlomili. Je to pro nás opravdu velké, velké vítězství,“ hodnotil trenér Oren Amiel.

Basketbalová Liga mistrů Utkání 7. kola skupiny D Zielona Góra - Nymburk 82:88 (23:30, 45:55, 67:71)

Nejvíce bodů: V.Dragičevič 17, Koszarek 16, Florence 13, Gecevičius 10 - Benda 22, Hruban 16, Ray a J. Bohačík po 10. Další zápasy:

BC Ostende - Aris Soluň 69:67

Besiktas Istanbul - Nanterre 79:74

Avellino - Bonn 61:69