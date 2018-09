Liga basketbalistek bude mít jen jedenáct týmů a nové logo

Snížení počtu účastníků zavinila Lokomotiva Karlovy Vary, která v soutěži samostatně nechtěla pokračovat. „Dvanáctý tým se nepodařilo postavit tak silný, aby mohl hrát ŽBL. Byly dva nebo tři týmy, které se chtěly zúčastnit, ale nepřesvědčily nás, že by byly důstojným soupeřem,“ uvedl na tiskové konferenci guvernér soutěže Daniel Kurucz.

Ten je zároveň trenérem Nymburka, který začal spolupracovat s Karlovými Vary, aby zůstal zachován špičkový ženský basketbal na západě Čech. Z deseti domácích utkání se mají hrát čtyři v Karlových Varech, kde bude tým hrát i zápasy Českého poháru, v němž bude hostit i Final Four 9. a 10. března. V Nymburce pak budou zbylá ligová utkání a duely evropských pohárů, jelikož Nymburk-KV je jedním ze šesti účastníků kontinentálních soutěží.

Basketbalistka Alena Huňková vystoupila na tiskové konferenci před startem Ženské basketbalové ligy, kde bylo představeno i nové logo soutěže.

Hrací systém zůstává nezměněný, každému týmu tak při absenci jednoho celku ubudou dva zápasy. Základní část proběhne dvoukolově, takže na všechny účastníky čeká 20 zápasů. Pro osm nejlepších celků bude následovat play off, přičemž každé kolo se bude hrát na tři vítězství.

Družstva na 9. až 11. místě odehrají play out. Poslední tým pak sestupuje, pokud se vítěz 1. ligy nezřekne postupu, jak se v poslední době stávalo. Vzhledem k tomu, že záměrem vedení soutěže je vrátit se na dvanáct týmů, dostane sestupující celek v každém případě nabídku zůstat v nejvyšší soutěži.

Vedle společného týmu Nymburka a Karlových Varů budou hrát Eurocup vicemistryně KP Brno. Šampionky USK Praha tradičně startují v Eurolize. Žabiny Brno a Hradec Králové čeká Středoevropská liga CEWL a Žabiny si spolu s Ostravou zahrají i další mezinárodní soutěži EWBL pro celky ze střední, východní a severní Evropy.

Díky tomu se podle Kurucze zvyšuje kvalita soutěže. „Dostáváme se do situace, kdy máme třeba sedm týmů, které se účastní evropských soutěží. To chápu jako velké plus,“ řekl.

Liga má po šesti letech nové logo, přičemž to stávající bylo původně provizorním řešením. Nový vizuál vytvořilo grafické studio Aetna. Jedná se o jednoduchou abstrakci, která může mít různé interpretace. „Může to být koš a míč. Někdo v tom vidí střelce a blokaře. Líbí se mi, že to nemá jednoznačné vysvětlení. Myslím, že to představuje novost a modernu a my chceme tu ligu modernizovat,“ popisoval Kurucz.

V mikině s novým logem se představila i Tereza Vyoralová, ale ještě si ho moc nestihla prohlédnout. „Zase nějaká změna, novinka, takže určitě dobrý,“ řekla ČTK čtyřiadvacetiletá hráčka USK Praha, které bude znovu jednoznačným favoritem. Vyoralová se do soutěže vrátí po roční pauze zaviněné vážným zraněním kolena. „Je to hrozně dlouhá doba, ale těším se moc. Už jsme odehráli pár přátelských zápasů a zatím koleno drží, cítím se dobře, takže super,“ pochvalovala si.