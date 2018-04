Jen tvrdý trénink k vítězství nevede, myslel si Westra. A tak dopoval

Pětatřicetiletý Westra uvedl, že pravidelně během kariéry užíval kortizon. Předstíral například zranění kolena, aby dostal látku na předpis. „Trvalo to roky, než se to koleno dalo do pořádku,“ konstatoval v knize s názvem „Zvíře“.

„Píchal jsem si to do těla, abych jezdil rychleji, vyhrával ceny a vysloužil si obdiv. Už v mé první profesionální sezoně mi bylo jasné, že jenom tvrdým tréninkem žádných vítězství nedosáhnu,“ připustil Westra, který závodil v letech 2006 až 2016.

K jeho úspěchům patří vítězství v menších etapových závodech Kolem Dánska a Tři dny De Panne v Belgii. Pětkrát startoval na Tour de France a dvakrát na Vueltě.

Westra je už druhým bývalým nizozemským cyklistou, který se v tomto týdnu přiznal k dopingu. V nizozemském tisku učinil stejné doznání před pár dny Karsten Kroon, který v roce 2002 vyhrál etapu na Tour de France.

„Lituji toho. Byl jsem profíkem v komplikovaných časech a mám ohromný respekt ke kolegům, kteří tehdy tomu pokušení odolali,“ uvedl dvaačtyřicetiletý Kroon, který v letech 1998 až 2014 závodil za přední tým Rabobank, Saxo Bank a BMC.