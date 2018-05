Hledá se další český lídr týmu pro závody Grand Tour. Bude to až Vacek?

Může to být v nedělním Římě hned trojnásobná oslava s českým přispěním. Všichni tři Češi z pelotonu letošního Gira totiž mohou v jeho cíli oslavovat výsostný dres, který vybojuje jejich lídr.

Kolumbijec Miguel Ángel López ze stáje Astana drží s přispěním Jana Hirta bílý dres nejlepšího mladíka.

Ital Elia Viviani z Quick-Stepu za vydatné pomoci Zdeňka Štybara hájí fialový dres nejlepšího sprintera.

A Brit Simon Yates z Mitcheltonu-Scott obléká i s asistencí Romana Kreuzigera trikot nejcennější, růžový pro lídr celkové klasifikace. A aby toho nebylo málo, navrch vlastní i ten modrý pro krále vrchařů.

Coby pomocníci hvězd jsou na scéně Grand Tour cenění i úspěšní. Ovšem není to tak dávno, kdy zde sami závodili v pozici lídrů.

Roman Kreuziger zažil tuto roli šestkrát. A třikrát si v ní výborně vedl též Leopold König.

Ten první však už ve 32 letech post lídra týmu na Grand Tour ani nechce.

Ten druhý by ho chtěl, už od teenagerských let v českém týmu PSK Whirlpool k vůdcovství tíhl, jenže třetí rok po sobě vyhání třicetiletého Königa z tratí jeho zdraví.

VZPOMÍNKY NA MINULOST. Leopold König v dresu Net-Appu na Tour 2014 (sedmý) a v dresu Sky na Giru 2015 (šestý).

Letos má v týmu Bora na kontě pouze osm závodních dnů.

Od 12. března kvůli infekčnímu onemocnění z vysokohorského soustředění v Sieře Nevadě nezávodí, teprve nyní opět začíná trénovat. Přišel o Giro, nestihne Tour. Kdyby vše šlo dobře, mohl by jet Vueltu.

Jeho tým netuší, co od něj může očekávat. Vrátit se do někdejších pozic bude pro Königa přetěžké.

Roman Kreuziger naopak po příchodu do stáje Mitchelton-Scott přijal roli mentora bratrů Yatesových a Estébana Chavese. Vlastní ambice být lídrem směřuje raději k závodům typu ardenských klasik, případně k týdenním etapovým závodům.

„Pochopil jsem, že na Grand Tour už vpředu být nemohu,“ poukazuje, že somatotypy elitních jezdců pro třítýdenní závody se v posledních letech změnily. Pro časopis 53x11 ještě před startem tohoto Gira líčil: „Kdo chce být na Grand Tour mezi nejlepšími pěti, nestačí mu být jen hubený, musí být úplně průsvitný, což znamená třeba 62 kilo. S takovými závodníky už kopce jednoduše nepřejedu. Nebo se budu držet dva dny a třetí den za to zaplatím.“

CHVÍLE S MANŽELKOU. Michaela Kreuzigerová navštívila svého muže při třech etapách letošního Gira.

Sám se snažil shodit. „S 67 kily je Roman nejhubenější, co kdy byl,“ říká bývalý profesionál František Raboň. „Ale ví, že níž už to nejde. Když pak proti němu vystartuje padesátikilový Kolumbijec, je to o něčem jiném.“

Existují výjimky, ale pouze mezi mimořádnými osobnostmi: 68kilový Chris Froome a 70kilový Tom Dumoulin. Ale i ti mají v kopcích Gira potíže držet kontakt s „lehkovážníky“.

„V naší generaci to vidím při Grand Tour spíše na boj o etapy než o celkové pořadí,“ říká i proto jménem českých cyklistů Zdeněk Štybar.

Dosud posledním českým lídrem pro celkové pořadí byl na těchto kláních Jan Hirt loni na Giru, tehdy však ještě v druhodivizním polském týmu CCC, a tak trochu mimo plán. Původně se měl také on zaměřovat jen na etapy, přesto dokázal vybojovat 12. místo v absolutní klasifikaci.

Po přestupu do prvodivizní Astany nyní lídrovské sklony nemá.

„Teď se na to určitě necítím,“ říká. „Uvidíme, co bude. Chuť by asi i byla, ale musel bych nejdřív cítit, že mohu jezdit třeba o pódium. A to momentálně necítím.“

HIRT NA GIRU. Loni v barvách CCC, letos v dresu Astany.

V Astaně je na Giru lídrem Kolumbijec López a pro Tour jím bude Dán Jakob Fuglsang. Před sezonou se sice spekulovalo, že by Hirt mohl být na některém podniku záložním lídrem, ale zatím se o to ani nehlásil. V tomto směru nemá při jednání se šéfy týmu průraznost Königa nebo kdysi Kreuzigera.

Čeští lídři týmu v historii Grand Tour JIŘÍ ŠKODA

- spolulídr ve stáji Ekoflam: Giro 1987 (19. místo). JAN HRUŠKA

- spolulídr ve Vitalicio Seguros: Giro 2000 (14. místo + dvě vyhrané časovky). ROMAN KREUZIGER

- spolulídr v Liquigasu: Tour 2008 (12. místo), Tour 2009 (8. místo) a Tour 2010 (8. místo).

- hlavní lídr v Astaně: Giro 2011 (5. místo) a Giro 2012 (15. místo + vyhraná etapa).

- náhradní lídr za Alberta Contadora v Tinkoffu: od 9. etapy Tour 2016 (10. místo). Pozn.: Coby Contadorův superdomestik navíc dokončil Tour 2013 na 5. místě. LEOPOLD KÖNIG

- hlavní lídr v druhodivizním Net-Appu: Vuelta 2013 (9. místo + vyhraná etapa) a Tour 2014 (7. místo).

- náhradní lídr za Richieho Porteho v týmu Sky: od 15. etapy Gira 2015 (6. místo). JAN HIRT

- hlavní lídr v druhodivizním CCC: Giro 2017 (12. místo).

„Na Vueltu pojede López a možná i Fuglsang, bude tam asi přetlak,“ tvrdí Hirt. „Já jsem s nikým svůj další program neřešil. Nejsem typem, který by se někam tlačil. Když mi řeknou, že mám pracovat pro jiné, budu pracovat.“

Z toho důvodu zatím ani nepiluje časovku, svoji největší slabinu.

„Někdy potřebujete k tomu, abyste prorazili, i shodu okolností,“ říká Raboň. „Týden před závodem se původní lídr vašeho týmu zraní, vy za něj zaskočíte, zvládnete to a celou kariéru pak pojedete jako lídr. Zato když naskočíte do role domestika, je hrozně těžké se z ní dostat.“

Kdo by tedy oním lídrem mohl být, kdyby se jím ani Hirt nestal?

V týmu CCC se loni po jeho boku prosazoval také dvaadvacetiletý Michal Schlegel. Letos jeho stáj nedostala žádnou divokou kartu na Grand Tour, ale upozornil na sebe 15. místem na závodě Kolem Alp, kde se ve dvou horských etapách držel i Chrise Frooma.

Experti britského Eurosportu mu věštili, že v budoucnu by mohl být jezdcem pro celkové pořadí.

„Věřím, že mě letošní výkony posunou do týmu World Tour. Mám pořád hodně prostoru zlepšovat se,“ říká.

KDYŽ JEŠTĚ ZÁVODILI SPOLU. Michal Schlegel (vlevo) a Jan Hirt během volného dne minulého Gira.

Někdejší parťák Hirt soudí: „Měl by z CCC určitě odejít. Je dobrý, ale lídra na Grand Tour ani v něm zatím nevidím. Těch lidí, co jako lídři tyhle závody jezdí, je jen pár.“

Možná se po takovém vhodném muži musíme poohlédnout až mezi současnými teenagery. Tam se žhavým kandidátem jeví osmnáctiletý Karel Vacek, syn bývalého reprezentanta ze Závodu míru.

„V Itálii vyhrává spoustu závodů. Má už i agenturu, která by mu měla pomoci do kvalitního týmu do 23 let a pak také k profíkům. Ale ta cesta je dlouhá,“ říká Kreuziger.

Hirt přitakává: „Ve své věkové kategorii je Vacek ve světové špičce, výsledky jako on měl mezi juniory naposledy Roman. Ale ty jeho závody jsou pořád ještě jen dětská cyklistika, u profíků je to jiné kafe. Řada dětských šampionů to po přechodu mezi muže třeba i zabalila.“

Nicméně našlápnuto má Vacek velmi dobře. Loni dosáhl mezi juniory na sedm vítězství a při významném závodě své kategorie Giro del Friuli vyhrál i etapu na Monte Zoncolan (ze strany od Sutria). V závodě Grand Premio Cene-Altino překonal na závěrečném stoupání i dosavadní mládežnický rekord Itala Damiana Cunega, někdejšího vítěze Gira.

Letos v barvách italského juniorského týmu Giorgi slavil tři triumfy, včetně královské etapy Závodu míru juniorů do Altenbergu.

„Čím delší a tvrdší kopec, tím líp pro mě,“ říká a považuje se za jezdce typu Vincenza Nibaliho. Postupně se zlepšuje i v časovce.

MLADÍCI PRO BUDOUCNOST. Karel Vacek a Mathias Vacek.

O slovo se hlásí také jeho o dva roky mladší bratr Mathias Vacek, rovněž závodící za italský tým a letos vítěz Závod míru nejmladších.

Jejich otec s ním kráčí vpřed kreuzigerovskou cestou. Vždyť také tatínek Romana Kreuzigera vyslal svého syna už v juniorském věku do zahraničního klubu (do Švýcarska), ať se v cizině tam otrká.

A že se o Vackovi v Česku hovoří jako o příštím Kreuzigerovi?

V rozhovoru pro Českou televizi reagoval: „Tlak bude už jen větší. Musím si zvykat a srovnat se s ním. Role lídra na velkých závodech taky není jednoduchá.“

Že ji jednou získá, tak zní plán.