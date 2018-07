Podmol odletěl na X-Games, touží předvést nový trik

„Ve skoku do výšky jsem připraven bojovat o medaili, v dalším závodě chci ukázat světu běžícího surfera. Bude to paráda,“ řekl Podmol, který si do trikové soutěže připravil novinku s názvem Running Surfer.

Nový trik je variací jeho triku Surfer Flip, při kterém se rozjíždí na rampu s nohama na sedle. Ve vzduchu poté bude nohama švihat. „Tuhle kombinaci ještě nikdo neudělal, tak to bude světová premiéra,“ uvedl Podmol.

Ten na konci června přeskočil jako první Evropan na motorce rodinný dům. „Bylo to fajn zpestření, podobným extrémním projektům se chci věnovat. Navíc mi to napumpovalo energii přípravy na X-Games,“ řekl.

Mistr světa z roku 2010 se chystá na velké boje. Ve skoku do výšky bude bojovat proti čtyřem Američanům, v ‚Best Tricku‘ na něj zase čeká pětice Australanů. Mezi nimi například Rob Adelberg, Clinton Moore, Josh Sheehan nebo americká legenda Ronnie Renner, osminásobný vítěz.

„Konkurence je největší, může vyhrát prakticky kdokoliv. X-Games je akce roku, každý se chce předvést. Všichni se detailně připravovali a piplali motorku do kosmických úprav,“ uvedl Podmol, který na X-Games získal již sedm medailí. V minulém roce se podělil o třetí místo ve skoku do výšky.

Podmol ladil formu v České republice. S přípravou pomáhal také Petr Kuchař, domácí motorkářská legenda. Právě k němu do Hustopečí Podmol několikrát přijel.

„Snažili jsme se u něj postavit kopec pro skok do výšky, má tam lepší hlínu. Byla to makačka, ale ani tak se nám nepodařilo postavit ideální skok. Přesto si myslím, že jsem techniku skákání přes laťku vylepšil. V hlavě vím, co mám dělat. Kuchta mi v tom pomáhal,“ popisoval Podmol, který se během tréninku dostával do výšky osmi metrů. Pro medaili ale bude potřeba vyskočit přes laťku ve výšce 11 metrů.