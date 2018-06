Podmol si bude hrát na Bonda, chce s motorkou přeskočit rodinný dům

„Jsem nadšený, protože podobnou výzvu jsem chtěl už delší dobu zrealizovat. Bude to velké zpestření rozjeté sezony a zároveň to beru jako skvělou přípravu na letní X-Games,“ uvedl Podmol v tiskové zprávě.

Podmol loni jako první Čech předvedl na motorce salto vpřed. Před několika lety vymyslel zcela nový trik Surfer Flip, při kterém před odrazem do vzduchu stojí na sedle motocyklu. Skok přes dům považuje za další výzvu.

„Nechci ho jen přeskočit, chci zároveň nad ním předvést salto na motorce. Bude to jedna z nejnebezpečnějších záležitostí, do kterých jsem se kdy pustil. Záležet bude i na počasí a dalších podmínkách. Pokud bude jen trochu foukat, pak do rizika nepůjdu,“ podotkl Podmol.

Dům je vysoký přes 10 metrů a Podmol věří, že využije zkušenosti z X-Games. Na olympiádě extrémních sportů skáče přes laťku, která je ve výšce 12 metrů.

„Skok do výšky mi vyhovuje - je to kombinace šikovnosti a překonávání odvahy. Nabrané zkušenosti mi určitě pomohou v přeskoku přes rodinný domek. Pokud se mi to podaří, dá mi to hodně sebevědomí do závodu,“ řekl Podmol, který na X-Games disciplínu dvakrát ovládl a loni byl třetí.

Podmol očekává, že až poletí s motorkou přes střechu domu, bude si připadat jako akční hrdina James Bond z kultovní série o agentovi 007, v níž není o podobné scény nouze. Je si ale dobře vědom, že nesmí chybovat.

„Pokud se dotknu kolem o střechu, bude to průšvih. Ještě horší variantou by bylo, kdybych zavadil o střechu hlavou při saltu. Nic takového si ale nepřipouštím. Bude to pekelně adrenalinový zážitek, kterého už se nemohu dočkat,“ dodal.