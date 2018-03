Po triumfu nad Olomoucí čeká liberecké volejbalistky důležitý duel s Brnem

V minulém utkání extraligové skupiny o 1. až 6. místo se volejbalistky Dukly Liberec postaraly o velké překvapení. Po velmi dobrém výkonu pokořily v sobotu v domácím prostředí tříbodově 3:1 druhý nejlepší český tým Olomouc.

„Olomouc je jedním ze dvou týmů, které budou bojovat o titul, takže pro nás to byl určitě výborný výsledek a úspěch. A zároveň to byla výborná pozvánka pro fanoušky na domácí utkání s Brnem,“ věří v diváckou podporu Libor Gálík, trenér libereckých žen.

Za suverénní vedoucí dvojicí Prostějov – Olomouc zuří v extraligové tabulce bitva o co nejvýhodnější pozici do play off. Bojuje se o třetí a čtvrtou příčku a ve hře o ně je trio soupeřů TJ Ostrava, Dukla Liberec a KP Brno.

Z tohoto hlediska je dnešní duel mezi domácími libereckými volejbalistkami a Brna jeden z těch klíčových. „Pro nás je to velmi důležité utkání, protože to hlavně mezi námi a Brnem vnímám jako boj o tu čtvrtou příčku, ale samozřejmě tříbodové vítězství by nám ještě mohlo hodně pomoct i v souboji o třetí místo s Ostravou,“ míní kouč Libor Gálík.

Jeho svěřenkyně v prvním vzájemném utkání ve skupině o 1. a 6. místo v Brně vyhrály 3:1. „V poslední době předvádíme velmi dobré výkony, ve hře nemíváme výpadky, a pokud na to navážeme i doma proti Brnu, tak bychom měli bodovat,“ tvrdí Gálík. Pokud dnes neskolí některou z hráček náhlá viróza, měl by mít k dispozici kompletní kádr.