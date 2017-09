Liberecký volejbalista Janouch: Trenéra vidím častěji než přítelkyni

„Věřím, že hned první zápas vyhrajeme a od toho se bude ve stejném duchu úspěšně odvíjet i celá extraligová sezona,“ přeje si dobrý start 27letý liberecký nahrávač Jakub Janouch.

Jak vnímáte letní posílení kádru o zkušené hráče a to, že se v Dukle mluví nahlas o titulu?

Ty změny jsou samozřejmě více než pozitivní, s Alešem Holubcem se dobře znám z nároďáku a Honza Štokr je nejlepší český volejbalista desetiletí, ale já bych přesto tu euforii raději trochu brzdil a nemyslel hned na titul. Měli bychom začít pokorně od prvního zápasu s tím, že ty rozhodující chvíle přijdou až v play-off v březnu a v dubnu, takže titul bych raději ještě nechal v hlavě schovaný.

V Liberci začínáte už pátou sezonu, jste reprezentačním nahrávačem číslo jedna, neláká vás spíš zahraniční angažmá?

Do ciziny mě to táhne pořád, ale tím, jaké výsledky jsme v Liberci udělali, jaká parta se tady vytvořila..., prostě to mám tady v Dukle strašně rád. Ředitel klubu Šimoníček má o mě navíc pořád velký zájem, což mě moc těší. Tím ale neříkám, že bych si to v budoucnu nechtěl zkusit i někde jinde.

Na nedávném mistrovství Evropy v Polsku přišel velký úspěch, nenastala na váš odchod pro všechny strany ideální situace?

Na to jsem vůbec nemyslel. Teď máme před sebou v libereckém klubu celou sezonu, na kterou se plně soustředím a tyhle věci se případně budou řešit až po ní.

Jaké to je, když trenérem v klubu je i váš trenér v reprezentaci?

Je to každopádně zajímavé. Myslím, že se s trenérem Nekolou v posledních měsících spolu vidíme častěji než on s manželkou a já s přítelkyní (smích). Naštěstí je to takový kliďas a má kamarádský přístup, takže je to v pohodě.