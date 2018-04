Liberečtí volejbalisté řeší velký problém: s Kladnem už nesmí prohrát

V minulé sezoně získali volejbalisté Dukly „jen“ republikový bronz, a proto se armádní klub na tu letošní pořádně vyzbrojil, aby pod Ještěd po dvou letech vrátil mistrovský titul.

V létě podepsal v Liberci po předchozích osmi sezonách v řadě smlouvu na další tři roky úspěšný trenér národního týmu Nekola a v týmu zůstali například česká nahrávačská jednička Janouch či slovenský reprezentační smečař Kriško. Hlavně ale Dukla získala dvě velké hvězdy tuzemského volejbalu: univerzála Štokra a blokaře Holubce.

„Nemůžeme se za nic schovávat. Máme nejlepšího českého volejbalistu posledních let Štokra, navíc z našeho čtrnáctičlenného kádru bylo nebo je třináct lidí v nejrůznějších reprezentačních výběrech Česka a Slovenska, takže myslíme jenom na ty nejvyšší cíle,“ říkal vloni v září Pavel Šimoníček, ředitel VK Dukla.

První cíl – triumf v Českém poháru – už Dukla splnila. Ovšem ten hlavní, v podobě minimálně postupu do finále extraligy, se po pondělní domácí porážce od Kladna výrazně vzdálil. Liberečtí volejbalisté už si nemohou v semifinálové sérii dovolit žádné klopýtnutí. Kladenští mají postupový finálový mečbol a proměnit ho mohou ve své hale už zítra.

„Náš tým sílu pořád má. Sice jsme o jeden balon v koncovce tie-breaku ztratili důležitý domácí zápas, ale pořád není konec a my si nepřipouštíme, že by série měla skončit. Do Kladna pojedeme vyhrát,“ velí trenér liberecké Dukly Michal Nekola.