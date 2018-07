Na skateboardu sviští až stovkou. Světová elita pobaví Kozákov

Závod série mistrovství světa v downhillového (sjezdovém) skateboardingu, který se v Českém ráji koná pod záštitou Czech Gravity Sports Association (CGSA) a International Downhill Federation (IDF), opět jako každý rok přilákal více než 200 elitních jezdců z české, evropské i zámořské špičky.

Závod nabídne dvě hlavní disciplíny: longboard, v níž se odvážní jezdci řítí z kopce dolů vestoje rychlostí 80 - 90 km/h, a luge, ve které zdolávají „šílenci“ trať vleže v rychlostech přesahujících až 100 km/h.

„Závodní trať je dlouhá přibližně 2,5 km a nabízí jak dva dlouhé rovné úseky, kde závodníci naberou maximální rychlost, tak i prostřední technickou pasáž a serpentiny, které prověří schopnosti každého jezdce. O předjíždění a pády tedy není nouze. Bezpečí skateboardistů i diváků zajistí záchranné sítě a tisíce slaměných balíků,“ hlásí pořadatelé Kozákov Challenge.

Dnes (ve středu) se uskuteční od 10 do 18 hodin volné jízdy, ve čtvrtek a v pátek jsou na programu od 14 do 18.00 kvalifikace jednotlivých kategorií a hlavní závody uvidí fanoušci na trati z Kozákova dolů v sobotu od 8 do 19 hodin. Večer pak proběhne vyhlášení vítězů a závěrečná party. Zázemí na vrcholu Kozákova zajišťují kemp a velký stan, vstup na závody je zdarma.