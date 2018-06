V Liberci se ukážou budoucí hvězdy ploché dráhy

„Stadion v Pavlovicích slaví letos sto dvacet let od postavení a první plochodrážní závod se na něm jel v květnu roku 1930,“ připomněl Věroslav Kollert z vedení pořádajícího klubu Plochá dráha Liberec. „Semifinále mistrovství světa je opravdu historickou událostí pro libereckou plochou dráhu. Podnik světového kalibru se na pavlovický stadion vrací po téměř půlstoletí. Tehdy to byl sice závod dospělých, ale šlo v uvozovkách jen o kvalifikaci, nyní jde o přímý postup do finále světového šampionátu a závod takhle vysokého ranku se v Liberci ještě nejel,“ tvrdí Věroslav Kollert.

Semifinále MS U21 je pro pořadatele odměnou za úspěšné pořádání semifinálových závodů ME jednotlivců a dvojic vloni a předloni.

Největší postavou sobotního závodu bude úřadující světový šampion kategorie do 21 let Polák Maksym Drabik, který tak cestu za obhajobou loňského titulu nastartuje právě zítra v Pavlovicích. Startovní listina je celkově nabitá velkými talenty ploché dráhy ze zemí, které patří mezi bašty tohoto atraktivního motoristického sportu. Kromě Poláků se totiž v Liberci představí například jezdci z Velké Británie, Dánska, Švédska, Francie či Německa.

„Je to absolutní špička této kategorie a dá se očekávat, že velká část těchto jezdců bude už příští rok bojovat mezi dospělými na vrcholných soutěžích. Máme se na co těšit,“ láká fanoušky do Pavlovic Věroslav Kollert.

Pojede se klasicky dvacet rozjížděk o čtyři přímá postupová místa do finále, ale podle počtu získaných bodů na dalších místech mohou mezi elitu projít i další v pořadí. Kromě Liberce se totiž jedou ještě další dvě semifinále MS, takže o zbývajících finálových účastnících se bude rozhodovat na dálku. Každá rozjížďka proto bude velmi důležitá.

Mezi šestnáctkou plochodrážníků, kteří budou zápolit o postup do finále, jsou v Liberci i dvě česká jména: Filip Hájek a Patrik Mikel. „Řekl bych ale, že v této konkurenci to budou mít velice těžké,“ míní Kollert. Brány stadionu se zítra otevřou už těsně před ranním tréninkem v 10 hodin, první ostrá rozjížďka má start v 15.00. Kompletní informace o semifinále MS a vstupném jsou na www.motolbc.cz.