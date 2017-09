Jasný cíl libereckých volejbalistů: Chceme zpátky na trůn!

Liberecká soupiska Nahrávači

Číslo 8 - Jakub JANOUCH (27 let, 194 cm), 18 - Ondřej PISKÁČEK (18 let, 189 cm) Univerzálové

11 - Jan ŠTOKR (34 let, 206 cm), 12 - Patrik INDRA (19 let, 200 cm) Smečaři

2 - Tomáš KRIŠKO (28 let, 202 cm), 3 - Jan GALABOV (21 let, 190 cm), 5 - Miroslav KROUŽEK (19 let, 195 cm), 15 - Aleš SPRÁVKA ( 38 let, 198 cm), Blokaři

7 - Lubomír STANĚK (42 let, 204 cm), 9 - Jakub VESELÝ (31 let, 208 cm), 13 - Aleš HOLUBEC (33 let, 198 cm), 14 - Libor LEIKEP (29 let, 198 cm) Libera

4 - Tomáš KUNC (19 let, 184 cm), 10 - Václav KOPÁČEK (34 let, 182 cm)