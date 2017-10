Dukla odstartuje novou éru ženského volejbalu v Liberci

Extraligový volejbal žen zmizel z Liberce po sezoně 2010/11. Nejvyšší soutěž se předtím pod Ještědem hrála pod názvy Lokomotiva, Textilana a naposledy Technická univerzita nepřetržitě asi čtyřicet let a tato tradice se do krajského města opět vrací.

Volejbalistky Dukly Liberec Nahrávačky: číslo 1 - Laurianne Delabarreová (Fr., r. nar. 1987), 8 - Karolína Vaňková (ČR, 1996)

Univerzálka: 2 - Romana Krišková (Sloven., 1993)

Smečařky: 6 - Romana Staňková (ČR, 1991), 10 - Markéta Veselá (ČR, 1985), 12 - Markéta Hanzlová (ČR, 1988), 13 - Lucia Mikšíková (Sloven., 1997)

Blokařky: 5 - Kateřina Kohoutová (ČR, 1992), 7 - Michaela Nečasová (ČR, 1999), 14 - Laura Holubcová (ČR, 1989)

Libero: 17 - Veronika Dostálová (ČR, 1992) Další extraligové týmy: Olymp Praha, Fénix Brno, Přerov, Šternberk, Prostějov, Ostrava, Královo Pole Brno, Frýdek-Místek, Olomouc.

Volejbalistky nového týmu Dukla Liberec hostí zítra ve své hale v Jeronýmově ulici, která byla dosud jen hájemstvím mužů, v utkání 1. kola extraligy od 18.00 sokyně z KP Brno.

Klíčovým mužem u zrodu volejbalového týmu žen Dukly je trenér Josef Smolka mladší, který se svým asistentem Liborem Gálikem, naposledy koučem Přerova, sestavil velmi zajímavý a podle jmen zkušený tým. Ten by měl výrazně zpestřit hlavně českou volejbalovou scénu. Vloni totiž hrálo v osmičlenné extralize sedm moravských klubů a pouze jeden český Olymp Praha, letos bude v nejvyšší soutěži deset družstev, z toho dva české - Dukla a Olymp.

„Náš tajný cíl je skončit do třetího místa, což by pro nás bylo něco jako tu extraligu vyhrát, protože mistrovský Prostějov a druhá Olomouc jsou velmi silné celky. Se čtvrtým místem bychom byli velmi spokojení a být do pátého místa by byl na rozjezd v extralize také velmi dobrý výsledek,“ řekl liberecký kouč Josef Smolka.

„Ambice jsou a myslím, že hlavně do budoucna máme v Liberci v ženském volejbale na čem stavět. A jsem přesvědčený, že žádná hráčka nelituje toho, že sem do Liberce do nového klubu šla.“

Stěžejní volejbalistkou a režisérkou Liberce bude zkušená francouzská nahrávačka Delabarreová, která má za sebou bohatou kariéru v elitních klubech v domácí Francii, Německu i Švýcarsku. „Atmosféra v našem novém libereckém týmu je velmi dobrá, denně jsme se učily jak spolu hrát a také vycházet a je pro mě velmi příjemné být součástí takového nového projektu,“ pochvaluje si 30letá nahrávačka Laurianne Delabarreová.

„Naše cíle jsou určitě ty nejvyšší. Myslím, že jsme si s holkami sedly hráčsky i lidsky a nevytváří se žádné problémy, což se v ženském týmu ne vždy povede,“ tvrdí blokařka Laura Holubcová, kapitánka nového libereckého družstva.

Kromě Delabarreové a Holubcové tvoří základní osu volejbalistek Dukly Liberec dvě české reprezentantky blokařka Kohoutová a libero Dostálová, dvě hráčky slovenského národního celku univerzálka Krišková a smečařka Mikšíková a důrazná česká ranařka na smeči Staňková.