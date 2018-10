O darované vítězství jsem nestál, řekl Hamilton po závodě v Soči

Bylo to ve 25. kole, když přišel do sluchátek Valtterimu Bottasovi jasný příkaz: „Před třináctou zatáčkou pusť Lewise před sebe.“ Fin okamžitě poslechl, zpomalil tak výrazně, že se jeho týmový kolega kolem jen mihnul a sám málem přišel o druhou příčku, když se mu na zadní křídlo přilepil Sebastian Vettel ve Ferrari.

Po dojezdu do cíle nebylo radosti. Rozhovory s nejlepšími i samotný ceremoniál působily tak trochu rozpačitě. Valtteri Bottas totiž v závěru závodu žádal, aby ho Hamilton pustil vpřed, a byly tak dodrženy blíže nevysvětlené předzávodní dohody. Nestalo se.

„Byl to týmový příkaz,“ říká Lewis Hamilton. „Před závodem jsme řešili, co se může a nemůže stát a, jak jsem řekl Valtterimu, nikdy jsem nežádal, aby mě pustil před sebe. Vedení týmu to pokládá za něco, co je pro nás pro všechny správné, ale není snadné být přímým účastníkem takové situace,“ popisoval své pocity čtyřnásobný mistr světa Lewis Hamilton.

Britský závodník uvedl, že v situaci, kdy Verstappen vedl závod a na něj na třetím místě dorážel Vettel, pouze žádal tým o to, aby se Valtteri pokusil jet rychleji. „Ale řekli mi do rádia, že Valtteri mě pustí vpřed. To bylo něco, co jsem nechtěl.“

„Necítil jsem se dobře, že se to stalo, ale nevěděl jsem v té chvíli, že změna má zůstat až do cíle,“ dodal lídr šampionátu.

Valtteri Bottas hned po skončení závodu nechtěl o té situaci mluvit, na pozdější tiskové konferenci byl už sdílnější. „Mohl jsem to očekávat. Lewis bojuje o titul mistra světa a body navíc mu mohou pomoci. A v Poháru konstruktérů ta změna žádnou změnu neznamenala. Takže ano, očekával jsem něco podobného,“ hodnotil smutně finský závodník.

Dá se předpokládat, že koncem sezony se bude situace opakovat v opačném gardu. Až bude mít Lewis Hamilton jistý titul mistra světa, pustí Bottase před sebe, aby si i on užil letos pocit vítězství. Ale stane se to opravdu? Přijal by Bottas takovou nabídku? „Ne, myslím, že je zábavnější vítězství si vybojovat na dráze.“

Tak uvidíme...