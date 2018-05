Lewis Hamilton kritizuje monacký závod F1: Tohle není pořádné závodění!

Jezdec Mercedesu a úřadující mistr světa nešel do závodu s velkým očekáváním. Ani nemohl. Už v trénincích bylo jasné, že na úzké a klikaté trati, kde rozhodují více vlastnosti vozu jako mechanická přilnavost a aerodynamika pro pomalé zatáčky, než výkon motoru, nebude Mercedes lídrem. Ztrácel jak na Red Bull, tak na Ferrari.

V kvalifikaci měl však Lewis Hamilton štěstí. Max Verstappen po havárii v posledním tréninku z boje o přední příčky odpadl a podařilo se mu těsně porazit Kimiho Räikkönena s druhým vozem Ferrari. Právě on měl být v závodě Hamiltonovým hlavním soupeřem. Když třetí příčku udržel na startu, věděl, že už je téměř hotovo.

„Po prvním kole bylo v podstatě hotovo. Vezl jsem si třetí místo do cíle, tady opravdu nešlo nic vymyslet. V Monaku je to vždy dlouhý závod, ale letos to byl snad nejdelší závod mojí kariéry. Už se těším na další Velké ceny. Doufám, že alespoň tam si užiju trochu zábavy. Tady to nešlo. Nebylo to pořádné závoděni, odhadem od šestého kola pouhé kroužení.“

Možná se v budoucnu vše změní, vedení série chce zavádět technické změny, které by umožnily ve formuli 1 jízdu v závěsu a tedy předjíždění. Ale zatím zůstává Monako pravděpodobně nejnudnějším závodem roku.

„Daniel Ricciardo odvedl dnes skvělou práci, jsem za něj opravdu šťastný. Ale celkově to byla hrůza, jen kroužení dokola. Nejsem si jistý, jestli pro někoho může být vzrušující takovou podívanou sledovat.“