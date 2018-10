Lze v F1 vymazat Schumacherovy rekordy? Hamilton to může brzy dokázat

A tak Hamilton jen roboticky vystoupil z vozu a šel poděkovat Valtteri Bottasovi, svému stájovému parťákovi, protože jen díky jeho uposlechnutí týmové režie je vítězem v ruském Soči on.

„Byl skutečným džentlmenem a pustil mě před sebe. Zasloužil si vyhrát, ale už nebojuje o titul, takže je dnešek potřeba vnímat jako týmovou práci,“ líčil Hamilton.

5 titulů v F1 získal jen J. M. Fangio (5) a M. Schumacher (7). Hamilton může být třetí.

Ne, tento triumf sice může být zakalen zásahem mocných (avšak dle regulí povoleným i pochopitelným), ale i tak vchází do dějin F1. Hamilton vede šampionát o 50 bodů před Sebastianem Vettelem, což pět závodů před koncem pro něj znamená téměř jistý (už pátý) titul. Zároveň jde o jeho 70. vítězství, což je kóta, na kterou se v historii dostal jen jediný muž.

Michael Schumacher.

Když německý génius po sezoně 2006 poprvé opouštěl velkou scénu, bylo téměř rouhačské jen pomýšlet na to, že by někdo někdy vymazal jeho rekordy. Jenže symbolicky právě tehdy vstoupil na jeviště F1 mladík tmavé pleti, který to zcela reálně může dokázat.

A když Schumacher odcházel v roce 2012 podruhé, symbolicky – přenecháním místa u Mercedesu – zažehl v tom muži jiskru, která ho nyní žene za „nepřekonatelnými“ milníky.

Teď už to rouhání není.

Sedm titulů a 91 výher je vskutku v Hamiltonových silách a statistika to dokazuje. Pro Brita hraje věk, neboť Schumacher se 70. vítězství dočkal ve 34 letech, 8 měsících a 25 dnech. A i když Hamilton potřeboval na stejný počet výher o 31 závodů víc, dokázal to o rok a dva dny dříve. Oproti Schumacherovi má i lepší procento úspěšnosti (31,25 versus 29,64), byť je ovlivněné Němcovým tříletým obdobím po návratu, kdy vyhrát už nedokázal.

I proto je lepší srovnat dvě výjimečné pětiletky: Schumacher zkraje milénia, kdy získal pět titulů v řadě, vyhrál ve Ferrari 49 závodů z 85 (58 procent). Hamilton v posledních pěti sezonách ovládl včetně nedělní ruské „kontroverze“ 48 z 95 klání. I tato 50 procentní úspěšnost naznačuje, že Schumacherův rekord neodolá.

Vzhledem k dominanci Mercedesu, zvyšujícímu se počtu závodů i faktu, že má nyní v týmu neotřesitelnou roli jedničky, by se v průběhu sezony 2020 mohl Hamilton přes Schumachera dostat.

Zároveň mu v tomto ročníku vyprší luxusní kontrakt na 40 milionů liber ročně.

Nejde jen o číselné porovnání: Hamilton teď jezdí – nemyšleno nikterak pejorativně – se schumacherovskou drzostí i suverenitou. Když před dvěma týdny vyhrál kvalifikaci v Singapuru, jeho šéf Toto Wolff obdivně vyprávěl: „Bylo to epické kolo, magie. Něco takového jsem ještě neviděl a jel rychleji, než jsem považoval za možné. Jen on ví, jak to dokázal, a znovu předvedl, jak výjimečný člověk a jezdec je.“

Lewis Hamilton vyhrál za posledních pět let v průměru každý druhý závod F1.

I sám Hamilton přiznal, že tak blízko dokonalosti nikdy nebyl, což je vlastně nejvíc zničující poznání pro Vettela a spol. Byť mělo mít Ferrari navrch, genialita LH rozložení sil změnila. „Ničím klasické šablony a na naše lidi kladu velké nároky. Inženýrům lezu na nervy, protože jsem náročný. Často nastavení auta zpochybňuji, ale věřím, že to má pozitivní vliv.“

A už teď prý tlačí na techniky, aby přidali ve vývoji vozu na příští rok. Ještě v jednom bourá zažité pořádky. Piloti současné F1 často připomínají naprogramované, nudné stroje. Mluví ve frázích, mají nalajnovaný život, ztrácejí identitu. Hamilton je ale svůj. Před epickou kvalifikací v Singapuru během 10 dní nejdřív letěl z Itálie do Šanghaje, pak na další módní přehlídky do New Yorku a nakonec na závody, přesto byl v dokonalé formě.

21 vítězství ztrácí po nedělním klání v Soči Hamilton na Schumachera.

Navštěvuje párty, zvažuje, že vydá své album, občas připomíná renesančního umělce. „Z různých věcí, které dělám, čerpám obrovské množství energie. Je to stimulující a mé výsledky z minulých let to potvrzují. A teď jsem šťastnější a silnější než kdykoliv předtím. Přitom je letošek nejnáročnější, protože v šampionátu bojuji proti jinému pětinásobnému šampionovi.“

Když v šesti letech koupil Hamiltonovi otec auto na dálkové ovládání, zrodila se u něj láska k formulím. Schumacher tehdy zažil debut v F1 a rekordy byly „proklatě“ nízko. Teď je to jinak. Už loni Corinna Schumacherová vzkázala, že manžel vždy tvrdil, že jeho rekordy jsou od toho, aby se překonávaly.

Stane se tak už v roce 2020?