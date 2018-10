Hamilton a budoucnost. Bude jeho nadvláda v F1 dál pokračovat?

Však i Lewis Hamilton, pár minut poté, co se v neděli v Mexiku definitivně stal popáté šampionem F1, řekl: „Vloni po titulu jsem přemýšlel nad tím, kde se ještě mohu zlepšit. Co udělat, abych byl soustředěnější, jak se stanu ještě lepším jezdcem. A to nejen v autě, ale i v garáži, továrně. Zároveň jsem chtěl být lepší syn, lepší přítel. Ve všem jsem se posunul a osobně mám pocit, že nejlepší výkon jsem podal právě letos.“

A tak se nabízí otázka: Byl tohle vrchol? Nebo Hamiltonova nadvláda ve světě F1 bude dál pokračovat?

Jasně, nikdo nemá kouzelnou křišťálovou kouli a nejspíš ani kávová sedlina na dně hrnku nepopíše dokonale budoucnost. Přesto se v F1 dá leccos předpovědět. Dominantní éry jednotlivých značek či jezdců totiž většinou ohraničují revoluce v technických předpisech.

Jsou zlomem. Nutí týmové konstruktéry a inženýry k novému vývoji vozů. Nejbližší přestavba přijde až v sezoně 2021. Jacques Villeneuve, bývalý šampion, tvrdí: „Vzhledem k pravidlům bude těžké zastavit éru Mercedesu.“

Nico Rosberg, bývalý Hamiltonův parťák a mistr světa, navíc přidává: „Lewis teď může seriózně zaútočit i na rekordy Michaela Schumachera. Smlouvu má ještě na dva roky a Schumi je jen o dva tituly a 20 vítězství dál. To se za ty dva roky dá stihnout. Skutečně se může pokusit být statisticky nejlepším jezdcem všech dob a jsem si jistý, že ho to motivuje.“

Mimochodem – Rosberg je posledním, kdo dokázal Hamiltona v posledních pěti letech v šampionátu zdolat, a dost možná před Britovým odchodem do „penze“ i posledním. Leda že by...

Možní protivníci

Existují nejspíš jen dva muži, kteří by v příštích dvou letech mohli Hamiltonovi tituly sebrat.

Tím prvním adeptem – stejně jako v posledních dvou ročnících – je Sebastian Vettel. Ferrari rozhodně letos co do výkonu vozu nestrádalo, dokonce mnozí odborníci považují monopost za silnější, než se kterým na dráze jezdil Hamilton.

Sebastian Vettel z Ferrari před Velkou cenou Japonska formule 1.

Leč největším soupeřem Ferrari bylo ono samo. Po náhlé smrti Sergia Marchionneho, šéfa automobilky, byly zjevné vnitřní spory. Rozhořel se boj o moc, jenže zároveň chyběla rázná rozhodnutí. Jestliže Mercedes dělal vše pro Hamiltona, ve Ferrari dlouho ne a ne určit, kdo je skutečnou jedničkou. Vettel pochyboval o podpoře, na trati dělal minely a ve druhé půlce sezony bodově ztrácel.

Hamilton a číslo dvě 2 závody ještě chybějí do konce sezony 2018. Pojede se v Brazílii (11. listopadu) a Abú Zabí (25. listopadu).

2 tituly chybějí Hamiltonovi, aby vyrovnal rekordních sedm triumfů Němce Michaela Schumachera.

2 roky ještě platí Britova smlouva se stájí Mercedes, za kterou jezdí od roku 2013. V lednu mu bude 34 let.



Příští rok to může být jiné. Odchází Kimi Räikkönen, svébytná osobnost F1, kterého v týmu nahradí mladík Charles Leclerc.

V 21 letech se čeká, že bude pracovat pro Vettela, a uznávaný komentátor F1 Martin Brundle tvrdí: „Leclerc nabije Vettela energií. Ferrari se ale musí uklidnit. Po smrti Marchionneho je ve stáji hodně politiky a oni se musí koncentrovat na skutečného soupeře, kterým je Mercedes, ne oni sami.“

Tím druhým, který může Hamiltona ohrozit, je Max Verstappen. Vítěz posledního klání z Mexika i celá stáj Red Bull s nadějí vyhlížejí příští rok, kdy se konečně zbaví poruchových pohonných jednotek (motorů) Renault, které nahradí Honda.

Max Verstappen si na okruhu v Austinu dojel pro druhé místo, k čemuž mu gratulují členové týmu Red Bull. Max Verstappen debatuje s techniky ze stáje Red Bull.

„Je to začátek nové fáze, kdy Red Bull nebude bojovat jen o vítězství v závodech, ale i o titul mistra světa,“ tvrdí šéf stáje Christian Horner.

Byl to vskutku mnohdy frustrující pohled, koneckonců i v Mexiku kvůli zkratu motoru musel ze druhého místa odstoupit Daniel Ricciardo, což ho potkalo už poosmé v sezoně. Když vystoupil z monopostu, naštvaně tvrdil: „Nevidím důvod, proč bych měl dál závodit. Takže na to kašlu a nechám řídit Gaslyho. Skončil jsem s tím.“

Pierre Gasly

Pierre Gasly je pro změnu 22letý mladík, který po sezoně nahradí odcházejícího Ricciarda. I u něj se čeká, že bude bez protestů sloužit Verstappenovi, a budou-li motory Honda šlapat, rýsuje se pro Mercedes zdatný protivník. Lidé z Red Bullu tomu věří, drží se totiž motta, že už hůř být nemůže.

Ale bude to na Hamiltona stačit?

Odpověď: Soupeři se mu mohou přiblížit, ale chtějí-li zastavit jeho dominanci, potřebují kromě svých výjimečných výkonů ještě něco jiného. Aby Hamilton chyboval a Mercedes si nevěděl rady.

Jenže to jste letos neviděli. A dost možná ani za rok neuvidíte.