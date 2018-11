Pardubický trenér Sanders o Europe Cupu: Doplatili jsme na pomalou hru

„Do zápasu jsme vstoupili s velkou energií, pár minut jsme hráli ve vysokém tempu,“ komentoval trenér Beksy Levell Sanders brzké vedení svého mužstva 4:0 a 6:3.

Jenže to se záhy rozplynulo.

„Bohužel jsme netrefili ty střely, které by nás dostaly do rytmu a do komfortu. Pak jsme trochu zpomalili hru, i když jsme chtěli hrát celou dobu rychle. Ale pokud tohle uděláme, tak nám to nedá potřebnou energii rozhodnout zápas,“ řekl kouč Sanders.

Pivot Východočechů Kamil Švrdlík poznamenal, že se jeho tým chtěl odrazit k lepším výkonům.

„Nemáme teď dobrou formu, nedaří se nám,“ řekl Švrdlík, se 14 body třetí nejlepší střelec Beksy po Evanu McGaugheym (18) a Richardu Williamsovi (17 bodů). „Chtěli jsme proto tenhle zápas vybojovat a vyhrát. To se nepovedlo, ale bylo tam pár dobrých věcí. Pokud budeme takhle pokračovat, tak se to zlomí a půjde to,“ věřil Švrdlík.

Už v sobotu od 17 hodin Beksa vyzve na Dašické v domácí soutěži aktuálně sedmou Ostravu.