Letná v rytmu 3x3. Pražská pláň hostí tři velké turnaje ve třech dnech

O měsíc později, než bývalo zvykem, vyvrcholí o víkendu česká nejvyšší soutěž Chance 3x3 Tour. Důvody pro posunutí termínu je větší počet turnajů zařazených do letošního kalendáře a spojení české Tour do projektu 3x3 Central Europe Tour, v němž figuruje se Slovenskem a Polskem.

Do finále středoevropské Tour postoupily nejlepší celky z České republiky, Slovenska a Polska, ale také týmy z Ukrajiny či Černé Hory. Vítěz postupuje na turnaj Prague Masters, který je jednou z devíti zastávek světové série 3x3 World Tour a odehraje se v Praze o víkendu 4. a 5. srpna. Nejlepší celek si odnese prémii 125 000 Kč, na poraženého finalistu čeká 75 000 Kč a bronzový tým získá 25 000 Kč.

Podle žebříčku 3x3 Central Europe Tour a nasbíraných bodů by mezi největší favority měli patřit čeští BO Tuzemák!!! a slovenští Energy Team. Své vítěze pozná Chance 3x3 Tour také v ženské kategorii a všech vypsaných mládežnických kategoriích.

Už v pátek se jeden letenský kurt otevře mezinárodnímu basketbalu 3x3. Odehraje se na něm první z dvojice pražských turnajů Ligy národů do 23 let. Ten druhý je na programu v neděli. A chybět nebudou ani české reprezentace. Liga národů zažívá svůj druhý ročník. Oproti tomu prvnímu se počet účastníků zdvojnásobil.

„Myslím si, že projekt je z hlediska FIBA dobrý tah. Hlavně do budoucnosti. Hráči, kteří jsou starší 18 let a nedostanou se do mužské reprezentace, mají díky U23 šanci stále hrát za podpory národního týmu a zlepšovat se v basketbale 3x3,“ pochvaluje si myšlenku český reprezentant Vojtěch Rudický a kvituje i to, že kategorie do 23 let byla zařazena do programu MS.

Češi patří mezi průkopníky této soutěže. Vloni byli jedním ze šesti týmů stojících u jejího vzniku. Letos už se 12 týmů muselo rozdělit do dvou divizí - evropské a afroasijské. „To je změna oproti loňsku. V evropské části je podle mě konkurence větší. Hrajeme proti reprezentacím jako je Francie, Rusko, Ukrajina nebo Holandsko,“ vysvětluje Rudický.

Svou domněnku dokládá na příkladu: „Minulý rok jsme Srí Lanku porazili bez problémů o deset bodů a letos končí v asijské části na druhém místě v úplně stejné sestavě.“

Ostatně vyrovnanost s blížící se olympijskou premiérou hýbe světem 3x3. Do Tokia by se chtěl podívat každý, a tak národní federace do přípravy investují čím dál více energie i financí.

„Konkurence tento rok je v evropské části velmi vyrovnaná. Stane se vám, že skončíte na čtvrtém místě a další turnaj na posledním, i když jste ve stejné sestavě a ostatní celky také. Zápasy končí maximálně o dva o tři body, což je velká devíza trojkového basketbalu,“ hovoří Rudický z vlastní zkušenosti.

Na první dvojité zastávce letošní Ligy národů ve Francii čeští muži v prvním turnaji postoupili do semifinále a ve druhém turnaji o dva dny později nepronikli ze skupiny. V průběžném pořadí jim tak patří páté místo.

Ženy jsou na tom ještě o příčku hůř. Rudický ale věří, že oba celky využijí výhodu domácího prostředí a posunou se pořadím vzhůru: „Za sebe můžu jen říct, že máme na to být ve finále, takže by byla škoda se o to nepoprat.“

Tři nejlepší celky z každé konference postoupí do zářijového finále v Indii.