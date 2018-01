Letec Šonka myslí v Air Race na titul, Kopfstein touží po pódiu

Šonka vloni neudržel průběžné vedení v seriálu a nakonec prohrál o čtyři body s Japoncem Jošihidem Murojou. „Chvilku jsme si v uvozovkách pobrečeli, možná byli i naštvaní, bylo to blizoučko, ale na druhou stranu věřím, že jsme já i tým nabrali obrovské množství zkušeností, které nám teď pomohou se posunout dál,“ řekl Šonka na dnešní tiskové konferenci.

„Dělám to kvůli tomu, abych vyhrával, takže určitě chci vyhrát titul. Je to obrovská motivace, to ano. Ale například vloni to bylo extrémně vyrovnané. Je to boj v každém letu. Stačí jednou v něčem malinko zaspat a nedostanete šanci to napravit,“ dodal Šonka.

Red Bull Air Race Kalendář 2018 2.-3. února: Abú Zabí

21.-22. dubna: Cannes

26.-27. května: bude upřesněno (Evropa)

23.-24. června: Budapešť

4.-5. srpna: bude upřesněno (Asie)

25.-26. srpna: Kazaň

6.-7. října: Indianapolis

listopad: bude upřesněno (Asie)

V zimě řešil především problém s váhou letadla. „Jsem jeden z nejvyšších a nejtěžších pilotů v celém startovním poli, což je nevýhoda. Snažíme se proto uspořit doslova každý gram, abychom při startu měli co nejnižší váhu. V zimě jsme dokonce přelakovali letadlo, protože původní lak byl zbytečně silný a tedy i moc těžký,“ vysvětlil Šonka.

Po loňské sezoně se změnila pravidla. Piloti nebudou diskvalifikováni za překročení přetížení 10 G po dobu 0,6 sekundy, ale dostanou pouze dvousekundovou penalizaci. Diskvalifikační hranice se posunula na 12 G. „Už jsme po této změně volali dřív, určitě je to krok správným směrem,“ řekl devětatřicetiletý Šonka, kterého čeká šestá sezona v seriálu.

Akrobatický pilot Petr Kopfstein v akci

Stejně starý Kopfstein se chystá na třetí ročník a rád by vylepšil loňské páté místo. „Letos chceme výš. Víme, že i obhájení pátého místa bude mimořádně náročné, ale nemáme důvod se kohokoliv bát. Věříme si a chceme na pódium,“ řekl Kopfstein.

Jeho Team Spielberg se stal součástí skupiny, která bude plánovat závodní tratě. „Na tvorbě tratí se totiž kromě pořadatelů podílejí také zástupci několika týmů a letos poprvé i my,“ prohlásil Kopfstein.

Šampionát bude mít letos osm závodních destinací. Odstartuje 2. a 3. února v Abú Zabí a vyvrcholí v listopadu v Asii. Premiérově se do kalendáře dostalo francouzské Cannes. „Závod se koná týden před filmovým festivalem a město má úžasnou atmosféru. Navíc rád létám v nových tratích,“ těšil se Kopfstein.