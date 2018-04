Letadlo přiblížilo basketbalistky ke čtvrtfinále. Užijí si luxus značky Pupp

Síly i čas před očekávanou bitvou ušetřil všem reprezentacím přelet mezi hostitelskými městy. Z Brna vyrazila polovina týmů v 11 hodin, asi po hodině už měly vystupovat na západě Čech, kde šampionát vyvrcholí.

Trenér týmu Lubor Blažek vyrazil do Karlových Varů už ve středu po zápase s Brazílií, když dal přednost přesunu automobilem. "Když můžu jet autem, cítím se přece jenom trochu jistější," vysvětloval Blažek s úsměvem.

A noční cestu zvolili i další členové českého "RT" neboli realizačního týmu. Před příletem hráček už musí být vše připraveno.

Organizátoři nabídli letecký přesun do Karlových Varů všem družstvům, které v Brně i v Ostravě dohrály osmifinálové skupiny. Osm týmů v karlovarské aréně čeká čtvrtfinále, další čtyři se popasují ve skupině o 9.-12. místo.

Eva Vítečková po příletu do Karlových Varů.

"Přesun z Brna a Ostravy do Karlových Varů po silnicích přece jen není úplně nejjednodušší. Nejdou vyloučit komplikace při přesunech a týmy navíc už ve Varech musí trénovat. Šlo o to, aby se ušetřilo co nejvíc času. S letadlem je všechno jednodušší," uvedl tiskový mluvčí turnaje Petr Kovář.

Češky let přivítaly, nezlobily by ale ani za přesun autobusem. "Za sebe můžu říci, že jsem docela ráda, pár hodin navíc k dobru nám to zajistí. Na čtvrteční trénink půjdeme odpočatější," řekla pivotka Petra Kulichová.

Další reprezentantka Ivana Večeřová by se prý pozemní dopravě nebránila. "Je mi to celkem jedno. Ale v kariéře jsem se už letadlem nacestovala tolik, že by mi autobus ani nevadil. Svalila bych se na sedadla a stejně hned usnula."

Japonky vystupují z letadla v Karlových Varech

První trénink v nové hale začne v 19:30. Vrchol turnaje v podobě play-off startuje Češkám už v pátek. Od 18:30 vyzvou ve čtvrtfinále obhájkyně titulu z Austrálie. Podobně jako v předchozích třech brněnských duelech platí i pro první karlovarský akce "peklo". Na zápas by tak diváci měli dorazit v červené.