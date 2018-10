Petrovský se v Německu učí. Ale zatím to lámu minutu po minutě, dodává

Právě z Plzně se odrazil na první zahraniční štaci do polského Azotu Pulawy, odtud po dvou sezonách přestoupil v létě 2017 do německého Bergischeru. Teď se vrátí na západ Čech, s reprezentací bude hrát ve středu od 18 hodin v městské hale na Slovanech kvalifikační zápas o Euro 2020 proti Finsku.

Máte stále ještě nějakou vazbu na Plzeň?

Jasně, potkal jsem tady přítelkyni, teď už manželku. Pochází sice z Toužimi, ale když jedeme do Česka, tak vždycky někam k Plzni. Z Německa to není až tak daleko.

Boj o Euro 2020 Čeští házenkáři se v kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy v roce 2020 utkají ve čtyřčlenné skupině 5 s Běloruskem, Bosnou a Hercegovinou a Finskem. Šampionát pořádají tři země - Norsko, Švédsko a Rakousko. Na turnaji bude poprvé v historii startovat 24 týmů, díky čemuž se zvýší počet postupujících z kvalifikace. Postoupí první dva celky z každé skupiny a čtyři nejlepší z třetích míst.

Byl i tohle jeden z důvodů vašeho přesunu z Polska do druhé bundesligy?

Ne, to spíš kvůli mojí kariéře, abych se zase posunul o kousek dál. Bohužel, zatím se to moc nedaří, lámu to minutu po minutě.

Proč se to nedaří?

Přišel Španěl Baena z Rhein Neckar Löwen, což je zkušený pivot. Na druhou stranu je dobré, že se od něho můžu učit.

Pomůže vám v klubu, že se objevíte v českém nároďáku?

To nevím, snad ano. U nás je sedm kluků, kteří reprezentují své země. Já jsem se spíš těšil, že vypadnu z toho klubového stereotypu.

V Plzni se utkáte s Finy. Co o nich v tuhle chvíli víte?

Zjišťoval jsem něco od klubového spoluhráče Csaby Szücse. Slováci se s Finskem utkali v minulé kvalifikaci a dvakrát vyhráli.

I vy budete ve středu favority, že?

To se uvidí. Papírové předpoklady jsou jedna věc, ale nikdy nevíte, jak ten zápas dopadne.