Zaskakující Bartáková posunula Češky na ME. A to hrála 3x3 poprvé

„Nikdy jsem to nehrála. Říkala jsem to trenérce a ona na to, že se aklimatizuji rychle. Hraje se na jeden koš, pořád je to basket a mě lákalo si zkusit, jestli to zvládnu,“ popisuje Lenka Bartáková rychlý přechod z klasického basketbalu. „Jsem za to ráda, byla to super zkušenost.“

Reprezentační trenérka Michaela Uhrová kontaktovala Bartákovou v Karlových Varech během červnového přípravného turnaje národních týmů v klasickém basketbalu.

„Bylo to hrozně narychlo, ráno volala a do večera se musela odevzdat soupiska, objednat letenky a podobně. Neměla jsem ani moc čas na rozhodování, a tak jsem na to kývla, že to zkusím,“ udivuje Lenka Bartáková.

Na kvalifikaci do francouzského Poitiers tak Češky odjížděly s nově poskládaným týmem kvůli zranění Andrey Ovsíkové a nemoci Romany Hejdové.

„Letěly jsme ve čtvrtek, stihly jeden trénink a v pátek se už jelo naostro. Na sehrání nebyl ani čas,“ říká basketbalistka.

Češky, ve složení Kateřina Novotná, Romana Stehlíková, Kristýna Minarovičová a Lenka Bartáková, potřebovaly ve své základní skupině skončit alespoň třetí ze čtyř, aby si udržely šanci na postup. Nejlepší celek z čtveřice Francie, Bělorusko, Česko a Turecko postupoval přímo, druhý a třetí tým hrál křížem s týmem ze druhé skupiny.

První den turnaje se svěřenkyním Michaely Uhrové vůbec nevydařil a po porážkách 11:13 s Běloruskem a 9:15 s domácí Francií byly na pokraji vyřazení. „Měla jsem z toho trochu obavy, pravidla jsou trochu jiná a i taktika je úplně jiná než v pětkovém basketbalu. Věděla jsem, že to bude rychlejší, fyzičtější a spíš silové. První zápas byl z mé strany takové rozkoukávání, druhý jsem se už cítila dobře,“ uvedla novicka.

Postup na evropský šampionát

Pro udržení šance tak Češky druhý den potřebovaly porazit Turecko. To se podařilo bez větších potíží, rozstřílely Turkyně 21:9.

V rozhodujícím zápase o postup na evropský šampionát je čekaly hráčky Polska. Souboj byl poznamenán nejen nervozitou obou týmů, ale také zapadajícím sluncem, které svítilo na část hřiště i skrze desku a znepříjemňovalo zakončení z bezprostřední blízkosti.

Celky se dlouho přetahovaly o každý bod, ani jednomu se nedařilo uskočit soupeři na větší rozdíl. K prvnímu náporu ale zavelela Bartáková, která dvěma koši a dvěma šestkami pomohla svému týmu k vedení 13:9. Polky se nevzdaly a košem a dvojkou se dostaly na rozdíl jediného bodu, pak však odpověděly Stehlíková s Bartákovou a ani závěrečná dvojka Polska už nic nezměnila na výhře českého týmu 15:14.

České basketbalistky Romana Stehlíková, Kristýna Minarovičová, Lenka Bartáková a Kateřina Novotná (zleva) slaví postup na mistrovství Evropy 3x3 do Rumunska.

„Už jsme se s holkama sehrály, hrálo se mi dobře,“ pochvaluje si Bartáková. A pochvalu slyšela i z úst reprezentační trenérky Uhrové. „Lenka nám hodně pomohla, je to výborná hráčka z pětkového basketu a rychle se přeučila na 3x3. První den se hledala, ale v budoucnu může být velmi platná.“

Úspěšné vystoupení českého týmu podtrhla celkově skvělá nálada. Na náměstí postavený kurt byl obklopen lidmi, akci dominoval hudební doprovod. „Atmosféra byla skvělá, když hrály domácí hráčky, byly tribuny plné. Nadchlo mě, že se to hrálo venku, pouštěla se hudba, spousta lidí a bylo to opravdu rychlé. Hraje se jen deset minut a zápasy jdou rychle za sebou,“ vysvětluje česká spasitelka.

„Je to hodně o individuálních činnostech, hodně silové, nakonec mi to i vyhovovalo. Kvalitu nedovedu posoudit, ale myslím, že tam nebyl žádný špatný tým, snad kromě Irek, každý mohl porazit každého,“ doplnila.

K reprezentačnímu startu Bartáková přišla velmi narychlo, byl to jen záskok za zraněnou hráčku, ale... „Nikdy neříkej nikdy, nicméně momentálně zatím žádnou další akci neplánuji,“ dodává.

Z repre do repre

Pár dní před reprezentační akcí 3x3 hrála Lenka Bartáková mezinárodní turnaj ženských basketbalových týmů v Karlových Varech a byla stejně chválena za hru v klasickém pětkovém basketbale. Jednalo se o vyústění reprezentačního bloku, které nový trenér Štefan Svitek naplánoval na léto. Soupeři byli kvalitní, přijely Čína, Turecko a Rumunsko. Češky nestačily pouze na asijského zástupce a skončily druhé.

„Hrálo se mi dobře, přišlo hodně známých. Myslím, že nás turnaj zastihl v nejlepší formě, co jsme za ten blok měly. Bylo to vidět i na hřišti, celkem jsme si rozuměly. Víme, co trenér po nás chce. Odpovídaly tomu i výsledky,“ pochvaluje si Lenka Bartáková.

Aby také ne. Rumunsku, při výhře 76:63, nastřílela devět bodů, Turecku, 76:60, osm, a Číně, 67:72, znovu devět. Střelecky vyrovnané výkony.

„Užila jsem si to. Tyto turnaje ve Varech jsou vždy dobré, lidi chodí, už si to oblíbili. Teď navíc bylo lepší, že jsme hráli v Hale míčových sportů a ne v KV Areně. Opticky a celkově se to zaplní, hraje se lépe,“ myslí si Lenka Bartáková.

Ještě před reprezentačními akcemi byla pro Lenku Bartákovou sezona přelomová. Poprvé ji totiž strávila mimo české palubovky. Hrála v Piešťanech za tamní Čajky.

„Byla jsem spokojená s týmem, co jsem si vybrala. Hráli jsme spoustu zápasů ve třech soutěžích, Východoevropskou ligu a Eurocup na mezinárodní scéně a slovenskou ligu. Místní liga je srovnatelná s českou, ale díky dvěma evropským soutěžím jsme měli spoustu kvalitních zápasů. Jsem spokojená, jak se mi dařilo,“ pochvaluje si Bartáková.

Kam po štaci v Piešťanech?

Piešťany jsou malé lázeňské město, ovšem basketbalistku naprosto uchvátilo. „Lidi tam basketbalem žijí, chodí, prožívají to, fandí a kamkoliv jsme ve městě přišli, všude nás znali. Všichni byli velmi milí. Já to zažila úplně poprvé, když jdete po městě, lidi vás poznávají. Všichni jsou nadšení, že mají takový tým, nejlepší byly eurocupové zápasy nebo duely se slovenským šampionem Košicemi, byla narvaná hala a atmosféra fantastická,“ nadšeně vzpomíná.

Dalo by se říci, že z takového nadšení přece nemůže odcházet a přece tomu tak je, Bartáková příští sezonu v Piešťanech už nebude.

„Bohužel se vedení rozhodlo, že už nebudou hrát Eurocup, a já bych jej chtěla hrát. Důvodem mého odchodu není to, že bych tam nebyla spokojená,“ říká Lenka Bartáková.

Příští rok by chtěla znovu do ciziny, neplánuje se vrátit do Čech. Kam to bude, ještě neprozradí.

V těchto dnech si konečně užívá trochu volna. „Bude to určitě bez basketbalu, ale bez pohybu nebudu, nejsem takový typ, který by měsíc odpočíval. Ale dovolená určitě proběhne,“ plánuje.

Momentálně v Karlových Varech probíhá filmový festival, rodačku ze Sokolova ovšem dlouho míjel. „Většinou mi to vycházelo, že v tom termínu byly nějaké mládežnické reprezentační akce. Jako mladší jsem tedy filmového festivalu neměla moc, ale poslední dva tři roky se snažím se tam aspoň projít, nasát atmosféru, což se mi letos snad ještě povede,“ plánovala Bartáková před pár dny.