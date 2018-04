Tři světové jedničky v Praze? Czech Masters možná rozzáří i legendární Els

Milují je diváci i sponzoři, umí na sebe přitáhnout pozornost, baví finesami s holí i profesionálním přístupem na hřišti a mimo něj.

Díky nim turnaj Czech Masters každoročně roste.

Ano, velká jména golfového světa.

Do Prahy a do nedalekého elitního golfového areálu Albatross se promotérům české zastávky v kalendáři European Tour podařilo přivést už kdekoho - Severního Ira Darrena Clarka, kapitána z Ryder Cupu 2016, populárního Američana Johna Dalyho či talentovaného Angličana Matthewa Fitzpatricka, vítěze čtyř podniků European Tour.

A také dvě bývalé světové jedničky Leeho Westwooda s Martinem Kaymerem. Angličan i Němec přislíbili svou účast i letos, triumvirát může dotvořit Jihoafričan Ernie Els.

Petr Dědek, šéf promotérské společnosti Relmost, tak dál naplňuje svou vizi - do roku 2023 přivést do Česka všechny stále aktivní bývalé vládce světového žebříčku. „Česko čekají velká jména,“ řekl Dědek na tiskové konferenci v Andel’s Hotel by Vienna House Prague.



Slavný hráč přezdívaný „Big Easy“ se stále rozmýšlí, s promotérem Dědkem ještě nepodepsal smlouvu. „Je to vítěz několika turnajů z kategorie major, bývalá světová jednička. Definitivně se rozhodne po US Open, do konce června bychom se s ním rádi dohodli,“ tvrdí Dědek.



Dědek: Snad vyhraje Willet

Největším lákadlem tak zatím je start Willeta, který před dvěma lety zaskočil golfový svět a triumfoval na Masters. „Byl jsem u toho přímo na místě a fandil jsem mu,“ vzpomíná Dědek. „Teď bych mu přál, aby vyhrál u nás, náš turnaj by potřeboval takového vítěze."

Nepochybně, povědomí o D+D Real Czech Masters by tím zase stouplo. Willet si nejlepší český turnaj vyzkouší podruhé, ze zmiňovaných jmen slíbil svůj návrat také extravagantní showman Daly.

Jednání probíhala i s dalšími esy - doutníkovým králem Miguelem Ángelem Jiménezem či Fidžanem Vijayem Singhem, bývalou světovou jedničkou.

Podnik se opět vrací na odpaliště, fairwaye i greeny Albatrossu. Pro letošek zase mírně upraveného, vůbec nejzajímavější změnou je úprava greenu na závěrečné osmnáctce, nyní sahá až k vodní překážce.

„Nebude to žádná legrace. Už nepůjde o odpočinkovou jamku,“ ví Filip Mrůzek, nejlepší český profesionální golfista. Nedaleko Prahy se spolu se zbytkem tuzemské špičky utká se zahraničními hvězdami o prize money ve výši 1 milion euro.

Rozpočet celé akce se pohybuje kolem trojnásobné sumy.

Mrůzek doufá v zázrak

Loni Czech Masters vyhrál Jihoafričan Haydn Porteous. Žádný z šestnácti českých hráčů neprošel cutem. „Třeba se stane zázrak a někomu z Čechů se podaří vyhrát,“ přeje si Mrůzek, který loni na portugalském podniku Open de Portugal skončil 48. a postaral se o historicky nejlepší český výsledek na European Tour.

Do této sezony vstupuje podle svých slov s lepším pocitem než loni, pomohly mu dobré výkony na Pro Golf Tour v Maroku a Egyptě. „Až na jeden podnik, kde jsem nedal cut, byly výsledky dobré. Zkusím na tom postavit novou sezonu.“

Účast na Czech Masters už vyhlíží. Vůbec by mu nevadilo, kdyby si opět ve flightu zahrál s Dalym. „Vedle něj se mi hraje pěkně,“ říká o Američanovi, jehož proslavily i pestré modely kalhot.

Mrůzek se loni málem kvalifikoval na britský major The Open. „Nevyšlo to o dvě rány na rozehrávku s Angličanem Ianem Poulterem,“ mrzelo ho. Letos do kvalifikace nezasáhne, kvůli termínové kolizi zamíří rovnou právě na D+D Real Czech Masters.