Když guru světových investorů pochválí: LeBron má talent. Na peníze

Basketbalová ikona způsobila další poprask přestupem do Los Angeles Lakers. Za kultovní klub NBA odehrál v noci na pátek třetí přípravný duel, na debut v domovském Staples Center se přišlo v LA podívat 19 tisíc fanoušků.

O tom, že LeBron trápícího se velikána pozvedne, se nepochybuje. Zároveň výrazně pozvedne i své již tak horentní zůstatky na účtech.

„Opravdu je tomu tak, že lidský mozek někomu v určitých oblastech funguje lépe než jiným,“ řekl pro USA Today Buffett, svého času nejbohatší člověk planety. „I když se to nedá reálně otestovat, LeBron má prostě kromě spousty talentu na jiné věci také čich na to, jak vydělat.“

V USA proto znají termín „lebronomics“, tedy ekonomika LeBrona. Pokus odhadnout množství peněz vygenerovaných jedním basketbalistou sice naráží na spoustu neznámých (když přijde víc lidí do haly, utrácí jich zároveň tou dobou za hamburgry a křidýlka méně jinde), ale studie dvou ekonomů spolupracujících s Harvard University pár konkrétních čísel uvedla. Třeba že v okolí jedné míle od haly Clevelandu vzrostla v jeho přítomnosti zaměstnanost v restauracích a barech o 23,5 procenta.

Jednodušší je zjistit, kolik vydělává on sám. A jsou to famózní cifry. Magazín Forbes letos v létě sečetl Jamesovy profesionální příjmy na 765 milionů dolarů, současným kurzem přes 17 miliard korun. To je třeba suma, kterou všichni Češi ročně utratí za vypité pivo (anebo skoro polovina nákladů na plánovanou novou linku pražského metra).

Z reklam pak každým rokem inkasuje dle odhadů 50 milionů dolarů. Jeho klíčovými partnery jsou Nike, Coca-Cola, Beats, Kia nebo Intel, věnuje se také filmovému byznysu. „Kecky“ od LeBrona se prodávají tak dobře, že mu Nike nabídl doživotní smlouvu; podle jeho manažera dokonce za miliardu dolarů!

A tím se vracíme k Buffettovi. Basketbalového génia zná delší dobu díky svému přátelství s majitelem Cleveland Cavaliers. Dal mu i pár základních rad - třeba investovat do amerických firem. Ale zároveň věří, že se umí postarat sám.

„Je neuvěřitelně vyspělý,“ řekl o Jamesovi před dvěma lety. „Zbytečně nežvaní, ale má velký přehled. Potkal jsem ho poprvé asi v jeho 21 letech - a věděl o financích mnohem víc než já, když mi bylo stejně. Upřímně, umí o byznysu mluvit chytřeji než spousta majitelů titulu MBA.“

Trh v Los Angeles patří k nejlepším v zemi, bohatá Kalifornie může už tak úspěšnému basketbalovému byznysmenovi ještě pomoci. Proto se mu věnují nejen zadní stránky deníků, ale třeba i web Mount St. Mary’s University v Los Angeles. Na něm specialista na zábavní průmysl Jay Tucker vysvětluje, co si od LeBrona mohou vzít tamní studenti ekonomie (adepti na zmíněný titul MBA).

„Třeba to, že si vede tak dobře v tolika různých oborech,“ píše Tucker. „Anebo jak zvládá tuhle dobu, vníž vás média sledují 24 hodin denně, a všechno - to dobré i zlé - hned skončí na Twitteru. A jemu se kromě sportovní výjimečnosti daří udržet si image člověka, jenž je společensky zodpovědný, chová se profesionálně a ještě je rodinný typ. V tom selhává spousta úspěšných.“

Nikoli však muž, který má skvělou hlavu nejen na basketbalové akce.