James vzal míč a pravil: Kdekdo myslel, že Jordana překonat nelze, a vidíte

VIDEO: THE MOMENT! @cavs fans congratulate LeBron James on his double digit scoring record! #AllForOne https://t.co/CeKZU2UFlc Pro zobrazen? videa mus?te m?t zapnutou podporu JavaScriptu

THE MOMENT! @cavs fans congratulate LeBron James on his double digit scoring record! #AllForOne https://t.co/CeKZU2UFlc