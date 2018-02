Sklapni a dribluj! slyšel James za kritiku Trumpa. Umlčet se však nenechá

James si nedávno získal pozornost Laury Ingrahamové z televize Fox News svými kritickými komentáři mířenými na amerického prezidenta Donalda Trumpa. James kritizoval prezidenta ve videu své produkční společnosti, kde projíždí v autě po rodném Akronu s další hvězdou Kevinem Durantem a reportérkou Cari Championovou.

Ve videu James o prezidentské funkci říká: „Je to ta nejdůležitější práce v Americe a dělá ji někdo, kdo nerozumí lidem. A navíc jsou mu lidi úplně šumák,“ završil svou glosu ostrým slůvkem.

Ingrahamová následně ve své show The Ingraham Angle prohlásila, že je James odstrašující příklad kvůli svému nízkému vzdělání a že není příliš rozumné přebírat politické názory od někoho, kdo pobírá stovky milionů dolarů za házení míčem.

Reportérka poté dodala, že James by měl radši „sklapnout a driblovat“ (Shut up and dribble), a prohlásila, že sportovci by se obecně neměli raději vyjadřovat k politickým otázkám. Navíc naznačila, že James nemá na podobné názory dostatečnou kvalifikaci, protože odešel ze střední školy o rok dříve, aby mohl hrát v NBA.

James se k celé situaci vyjádřil na tiskové konferenci v rámci All-Star víkendu v Los Angeles a nebral si servítky.

„Rozhodně nehodlám jen mlčet a driblovat. To tedy opravdu neudělám. Na to znamenám moc pro společnost, pro mladé a pro děti, kteří mají pocit, že nic nedokážou. Lidé potřebují, aby je někdo vedl ze situace, v jaké jsou,“ prohlásil James.

Nelíbila se mu ani kritika Ingrahamové ohledně svého nedostatečného vzdělání.

„Kéž by si zjistila fakta. Opravdu jsem neodešel ze střední školy o rok dříve, normálně jsem ji dostudoval, jen jsem poté nešel na univerzitu. Jsem Afroameričan, který vyrostl v malém chudém městě vychováván pouze matkou, takže myslím, že můžu být pyšný na to, co jsem dokázal, a chci, aby to všechny děti věděly. Chci, aby mladí věřili, že to dokážou také, a proto nehodlám sklapnout a driblovat,“ dodal absolvent střední školy St. Vincent-St. Mary v Akronu.

Ani to však nebylo od nejlepšího basketbalisty současnosti vše.

„Nevím, kdo je ani proč to dělá. Vlastně vyhrála, protože teď už o ní vím a předtím jsem nevěděl. Měl bych pro ni větší respekt, kdyby něco takového napsala. Předpokládám, že to stejně jen přečetla ze čtecího zařízení,“ rýpl si LeBron na adresu reportérky.

Komisionář NBA Adam Silver označil komentáře Ingrahamové za nešťastné a dále dodal, že země potřebuje lidi, kteří budou spojovat rasy dohromady a basketbalisté jsou v tomto ohledu velmi důležitými postavami.

„Bill Russell byl v šedesátých letech světově známý sportovec, který dovedl Boston k titulu šampionů v roce 1963 a o pár měsíců později stál na schodech Lincolnova památníku po boku bojovníka za práva Afroameričanů Martina Luthera Kinga Jr. při slavném projevu „Mám sen“. Je důležité, aby tito lidé projevovali své názory na společnost. Jsem rád, že to dělají,“ pochválil Jamese Silver.

Kevin Durant řekl dokonce v rozhovoru pro USA Today, že komentář Ingrahamové byl rasistický, tak daleko James nezašel, i když patrně zastává podobný názor.

„K politice se v poslední době vyjadřují skoro všichni. I spousta lidí, co také nemají vysokou školu a nejsou Afroameričané, přesto si Ingrahamová vybrala zrovna mě a Kevina Duranta. V tu chvíli vytváří rasové napětí, a to vnáší do lidí negativní energii, která se může špatně projevit,“ řekl James.

Televize Fox News vydala v neděli prohlášení, ve kterém Ingrahamová popírá rasový podtext svých slov a dodává, že vyzývá neznalé celebrity, aby se do politiky nepletly, už více než patnáct let.

Kevin Durant

Durantovi se také nelíbí, že jsou sportovci považováni za jednostranně orientované osoby, které nemůžou rozumět a vyjadřovat se k politice.

„Vyvíjíme se jako každý jiný člověk. Nemůžete někoho takhle zaškatulkovat. Všichni máme své názory a máme právo je vyjádřit,“ dodal Durant.

James byl v posledních letech ve zprávách ohledně politických názorů několikrát. Například, když na Twitteru nazval prezidenta Trumpa hlupákem, když mu vandalové posprejovali dům rasistickými urážkami a když kritizoval policejní brutalitu.

Třiatřicetiletý LeBron poukázal na Billa Russella a další sportovce jako vzory, podle kterých utvářel své chování a vyjadřování.

„Pokud jde o něco většího, nevadí mi být symbolem pro ostatní. Nesedím tady a nemluvím, abych dostal nějaké ocenění. Nemyslím si, že by Bill Russell, Muhammad Ali, (hráč amerického fotbalu) Jim Brown a další vyjadřovali své názory kvůli uznání ostatních. Dělali to pro větší dobro,“ uzavřel nejužitečnější hráč nedělního Utkání hvězd NBA.