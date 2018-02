James si vychutnal souhru s novými parťáky. A pak je hnal do práce

Neusmívali se však společně, protože každý z tohoto tria je od minulého čtvrtka v jiném týmu. Cleveland Cavaliers cítí možná poslední šanci zaútočit na titul s LeBronem Jamesem v sestavě a Thomase s Crowderem vyměnili za posily.

Na první pohled to vypadá, že Cavaliers udělali dobře. Od čtvrteční uzávěrky přestupů zvítězili v obou svých duelech a v nedělním šlágru si hladce poradili s Bostonem o 22 bodů - 121:99.

Dobře to však vypadá i pro Crowdera s Thomasem. Nebudou sice hrát o titul, ale oba doufají, že ve svých nových destinacích pookřejí. Thomas se přestěhoval do slunné Kalifornie k týmu Los Angeles Lakers, Crowder posílil Utah, bojující o play-off.

Na obou je jasně vidět, že jim situace v týmu finalisty posledních tří ročníků NBA nesvědčila.

„Cítím, že získávám zpět svou formu. Chci týmu co nejvíce pomoci a vrátit se tam, kde jsem byl minulou sezonu,“ řekl Thomas po svém debutu ve zlatofialovém dresu, když nastřílel Dallasu 22 bodů.

„Spoluhráči mě přivítali s otevřenou náručí. Moc mě baví s nimi hrát. Znovu hraji v týmu, který si basketbal snaží užívat a je to skvělý pocit. Trenér nám nechává volnost v tom, co chceme hrát a všichni tu hrají velmi nesobecky. Je skvělé hrát v týmu, který má nějaký řád,“ řekl Crowder po svém prvním duelu na hřišti Portlandu, kde přispěl k výhře patnácti body a pěti doskoky.

Podobné pocity se nyní vztahují i na Jamese. Na něm bylo také jasně vidět, že je po delší době v dobrém rozmaru.

„Chci mít v týmu hráče, kteří rádi tvrdě pracují a chtějí vítězit. Vím, že mám na spoluhráče přísné požadavky, ale to stejné očekávám i od sebe. Teď se musíme sehrát a pokusit se vrátit do boje o titul. To je jediné, na co se soustředím,“ uvedl James po výhře nad Bostonem.

V jejím závěru z lavičky zuřivě oslavoval každý koš svého týmu, ať se prosadily nové tváře Rodney Hood, Jordan Clarkson a Larry Nance Jr., anebo turecký nováček Cedi Osman, dostávající životní šanci.

Čtyři debutanti v dresu Clevelandu proti Bostonu:

Nejenom, že James chválil celý výkon týmu, což v posledních týdnech prakticky neudělal, ale také vyzdvihl výkon nového prvního rozehrávače George Hilla.

„Skvěle se s Georgem doplňujeme. Má velké zkušenosti z play-off a spousty těžkých zápasů, takže ví, jak má hrát ve složitých situacích. Je vysoký a hraje silově, takže si určitě sedneme,“ dodal James.

Závěr jeho prohlášení pro novináře zněl prakticky jako přímý útok na Thomase, který není ani vysoký ani nehraje tvrdě. Crowder se o toto pokoušel, ale první část sezony mu nevyšla.

Oba hráči, kteří přišli do Clevelandu v létě výměnou za Kyrieho Irvinga, mají výmluvu, proč to v Clevelandu nevyšlo. Thomas byl po těžkém zranění kyčle a Cavs ho nechali po půlroční pauze odehrát jen patnáct utkání, než ho vyměnili do Los Angeles.

Isaiah Thomas poprvé v dresu LA Lakers:

Crowder zase před sezonou řešil místo přípravného kempu Cavs těžkou nemoc a následné úmrtí matky, po kterém se stále dostává do formy.

To už je teď ale Cavaliers jedno, mají jiné hráče a rádi by zpět do boje o titul.