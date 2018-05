James ukázal, proč je geniální. Bostonem se rozhodit nenechal

James se při porážce o pětadvacet bodů dostal na své poměry „jen“ na 15 bodů, na které spotřeboval 16 střeleckých pokusů a také sedmkrát ztratil míč.

Ale na pozápasové tiskové konferenci už byl zase v nejlepší formě. Měl na sobě perfektně padnoucí oblek, který nechal pro sebe i všechny své spoluhráče ušít na míru speciálně na play off, a hlavně svou odpovědí na jednu z otázek naprosto rozhodil všechny přítomné reportéry.

„Víte, co se stalo s vaším týmem na začátku čtvrté čtvrtiny? Soupeř dal rychlých sedm bodů v řadě,“ zeptala se Jamese reportérka.

James se zamyslel a odpověděl.

„Co se stalo? V prvním útoku jsme ubránili dvaadvacet sekund a donutili Marcuse Morrise minout střelu. On si ale doskočil a zasmečoval. My jsme zahráli útok na Jordana Clarksona a on se netrefil. Pak Celtics doskočili, ale my jsme dokázali jejich útok ubránit. Vyhazovali míč ze strany, Jayson Tatum ho dostal na Marcuse Smarta do rohu, který trefil trojku. V dalším útoku jsme se znovu netrefili, Tatum získal míč, předribloval celé hřiště, udělal eurostep a zakončil zblízka. Time out. To je všechno,“ vysypal ze sebe James a tiskovou místností to jen zašumělo.

Nebyla to zřejmě odpověď, jakou si reportérka přála, ale díky ní se stala na pár hodin slavnou. Odhalila jeden z mnoha důvodů, proč je James geniálním hráčem.

Po takové odpovědi si můžeme být jistí, že James nebude chtít zažít další mizerný výkon svého týmu a udělá vše proto, aby v druhém utkání v úterý v noci zvítězil.

James každopádně dává najevo, že ho porážka ani jeho vlastní slabý výkon nerozhodily.

„Nebylo to tím, jak mě bránili. Už jsem viděl snad všechny druhy obran. Budeme hrát ve druhém zápase stejným způsobem a jsem si jistý, že to bude lepší. V sériích play off už jsem tolikrát prohrával, že mě to opravdu nerozhodí, nemám z toho žádné obavy. Nevadí, že jsem střílel špatně a ztrácel míče, to se znovu nestane. První zápasy jsou pro mě vždycky takové oťukávací,“ odvětil sebevědomě LeBron.

LeBron James proti Marcusi Morrisovi v prvním zápase Východního finále NBA: