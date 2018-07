Stanu se LeBronovým Rodmanem. Z nepřátel budou v Lakers parťáci

„Myslím, že to bude velká zábava. Popravdě je to celkem vtipné, že budeme hrát v jednom týmu. Těším se na souhru s jedním z nejlepších basketbalistů historie. Nemůžu se dočkat začátku sezony,“ vylíčil Lance Stephenson po oficiálním podpisu smlouvy.

Když Stephenson působil v Indianě, střetli se s Jamesem několikrát v play off a diváci se dočkali několika neuvěřitelných momentů včetně toho, že Stephenson foukl Jamesovi do ucha ve snaze ho rozhodit. Kamery mnohokrát zachytili LeBrona, jak pohlíží na Lance jako na blázna.

Nejslavnějších fouknutí v dějinách NBA. Má ho na svědomí Lance Stephenson:

A teď se James a Stephenson stěhují pod společnou střechu. S tím nápadem přišel prý LeBron. To on si Lance vyžádal.

„Jeho agenti kontaktovali mého agenta, jestli bych měl zájem hrát v Los Angeles. Nejdřív jsem byl překvapený, že odešel do Lakers, ale asi chtěl prostě změnu. Je skvělý pocit, že se mu líbí má hra natolik, aby se mnou chtěl být v týmu. Strašně moc se těším na spolupráci,“ dodal Stephenson.

Podle sedmadvacetiletého rodáka z Brooklynu po něm Lakers chtějí hlavně dobrou obranu a maximální nasazení, měl by také pomoci mladíkům svými zkušenostmi z velkých zápasů.

Stephenson, který loni zapisoval devět bodů a tři asistence na utkání, se nebojí, že by Lakers neposkládali tým dohromady.

„Vím, že máme hodně hráčů, kteří rádi hrají s míčem, ale nebude to problém. Bude to spíše naše výhoda, protože máme spoustu nesobeckých hráčů, kteří chtějí vyhrávat. Bavil jsem se s koučem Lukem Waltonem a řekl mi, že chce, abych byl sám sebou. Je skvělé, že jsme se od začátku takhle dohodli, protože hraji nejlépe, když můžu být sám sebou. Uvidíme, co předvedeme,“ uvedl Stephenson.

LeBron James vs. Lance Stephenson:

Obdobné to bylo v 90. letech, když do Chicaga přišel Dennis Rodman, bouřlivák, ale hlavně vynikající obranář a doskakovač. A tehdy i dvojnásobný vítěz NBA v dresu Detroitu. Větší rivalitu než mezi Bulls a Pistons tou dobou najít nešlo. Ale Rodman spojil s Jordanem síly a byly z toho další tří tituly.

Kromě Jamese a Stephensona Lakers přivedli také pivota Ja Valeho McGeeho a rozehrávače Rajona Ronda, draftovali pak evropské trio Svjatoslav Mychailijuk, Mo Wagner a Isaac Bonga.

Stephenson doufá, že nově poskládaný celek může trápit i úřadující šampiony Golden State Warriors.

„Nebude to jednoduché, ale určitě je můžeme zlobit. Mají pět superhvězd, ale my chceme být silní v defenzivě. Hrát s Warriors znamená, že nesmíte ztratit soustředění ani na chvíli, protože oni využijí každé chyby. My jsme ale skvěle poskládaní z hlediska obrany a myslím, že je budeme hodně trápit. Rajon Rondo bude získávat míč za míčem, na LeBrona si nikdo nedovolí, budeme prostě silní,“ uzavřel Stephenson.