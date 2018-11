Víkend superhvězdy Jamese: dvě výhry a bolehlav z kouře i maniaků

LeBron James se nebojí vyjadřovat k aktuálním společenským tématům. Po odchodu z provinčního Clevelandu do rušného Los Angeles má teď víc důvodů se ozvat, než by asi sám chtěl.

Kalifornií totiž rezonují dvě výrazná témata. Třetí největší stát USA trápí od minulého týdne rozsáhlé požáry, které si už vyžádaly přes třicet lidských životů a napáchaly obrovské škody.

Ničivý oheň se podařilo částečně zpacifikovat, tamní obyvatele ale trápí všudypřítomný kouř. Ten se dostal i do arény Golden 1 Center v hlavním kalifornském městě Sacramentu, kde se v sobotu utkali Kings s LA Lakers.

Ochranka arény o potížích s kouřem věděla a snažila se diváky na jejich místa pouštět postupně, aby nezůstávaly dveře do budovy příliš dlouho otevřené, i tak ale pronikl kouř až do haly a usadil se pod stropem.

Lakers zřejmě zhoršené podmínky nevadily, protože zvítězili hladce 101:86, James si však po utkání postěžoval. „Před zápasem mě bolela hlava a nevidím jiný důvod, proč by tomu tak mělo být, než že mi vadil ten kouř. Naštěstí jsme vyhráli relativně jednoduše a nemusel jsem hrát tolik,“ řekl James, který vedl Lakers s 25 body.

„Bolel mě žaludek, jako bych byl hladový, ale určitě to bylo z kouře,“ dodal jeho spoluhráč JaVale McGee, který trpí astmatem.

Ještě výrazněji o sobě dal James vědět v neděli, když se on a jeho spoluhráči (a stejně tak soupeři z Atlanty) před zápasem rozcvičovali v černých trikách s nápisem ENOUGH (v překladu „Dost“ či „Stačilo“). Reagovali na středeční incident v baru Borderline Bar & Grill v Thousand Oaks nedaleko Los Angeles, kde útočník zastřelil dvanáct nevinných lidí včetně policisty, který se ho snažil zpacifikovat. Na zádech měli basketbalisté jména obětí.

„Začali s tím už v sobotních zápasech hráči Los Angeles Clippers a Milwaukee, takže nejsme první, ale rozhodli jsme se tuto věc podpořit. Když jsem se o té střelbě dozvěděl, nedokázal jsem to pochopit a napadala mě spousta slov, které nemohu říct do médií. Máme potíže s tím, že lidé si mohou velmi jednoduše pořídit zbraň a poté zabíjet mladé nevinné lidi,“ řekl James

LeBron James (vlevo) a Josh Hart z LA Lakers oblékli před zápasem s Atlantou trička, která připomínají 12 obětí nedávné střelby v Thousand Oaks. Výzvou „Stačilo“ žádají konec podobným hrozivým skutkům.

„Když jsem byl malý a lidé se pohádali, tak se to řešilo pěstmi. Teď se vše řeší se zbraní v ruce, a to ani nemají problém s jinými, jen sami se sebou. Pro rodiče jsou to velmi nepříjemné časy, protože musíte mít strach pustit je do školy, do kina nebo nákupního centra. Nemůžeme se cítit bezpečně,“ dodal třiatřicetiletý trojnásobný šampion NBA.

Slovo ENOUGH si prosadili na dresech hokejisté Los Angeles Kings, kteří s tímto nápisem nastoupili už do čtvrtečního utkání s Minnesotou. Následovali je Clippers a také Lakers ve svých prvních domácích duelech po tragédii.

„Naši hráči nejsou jen sportovci, jsou to občané. Také mají své názory na dění ve společnosti a touhu na toto dění reagovat. Začalo to zde v Kalifornii a podpořily to i ostatní týmy v soutěži. Já podporuji a budu podporovat své hráče, pokud se chtějí vyjadřovat ke společenským situacím,“ okomentoval situaci komisionář NBA Adam Silver, který byl na zápase Lakers přítomen.

Silver v minulosti odsouhlasil odmítnutí tradiční návštěvy vítězů NBA v Bílém domě, kam nechtěli jít Golden State Warriors, nebo podpořil Jamese, když jej novinářka vyzvala, ať se nevyjadřuje k politice a raději „sklapne a dribluje.“

„Je skvělé, že máme takového komisionáře, jako je Adam. Ne všechny ligy mají štěstí na šéfa, který nemá problém s takovými reakcemi hráčů. Proto si ho budu vždycky vážit,“ ocenil James na oplátku Silvera.