James by bral stejně jako Ronaldo. Kdyby v NBA nepanoval socialismus

„Vysvětlete mi, proč je platový strop na to, kolik mohou hráči brát? Steph by měl podepsat na pět let za 400 milionů,“ napsal James v odpovědi na tweet podle kterého vzrostla hodnota klubu Golden State za dobu, co je v něm Curry ze 450 milionů dolarů na 2,6 miliardy.

A Curry je jedním z hlavních důvodů tohoto nárůstu.

LeBron James (Twitter) @KingJames So tell me again why there's a cap on how much a player should get?? Don't answer that. Steph should be getting 400M this summer 5yrs. #JMTs https://t.co/jMYfI0umWK odpovědětretweetoblíbit

Vyvolává to otázku, o které se mluví už dlouhodobě: kolik by si největší hvězdy NBA vydělaly, kdyby neexistoval platový strop?

LeBron James se ke své hodnotě v minulosti několikrát vyjádřil a všechna prohlášení byla velmi podobná. Tohle je z roku 2013. „Nemyslím si, že mé umění je dostatečně oceněno, ale kvůli ligovým pravidlům víc dostat nemohu. Nelíbí se mi to, ale to je tak všechno, co s tím můžu dělat,“ řekl.

Teď došlo k přestupu, který může alespoň vzdáleně ukázat hodnotu LeBrona Jamese na přestupovém trhu. Ano, hovoříme o největší události fotbalového léta, když Cristiano Ronaldo vyměnil dres Realu Madrid za italský Juventus. Podle dostupných informací podepsal nezastavitelný Portugalec čtyřletý kontrakt v hodnotě 258 milionů dolarů, bude tedy brát za sezonu téměř 65 milionů.

To by zřejmě plus mínus mohla být reálná hodnota LeBrona Jamese, pokud by NBA neuznávala platový strop.

James a Ronaldo jsou ve svých sportech podobné osobnosti. Oba jsou celosvětovými marketingovými ikonami s miliony fandů na sociálních sítích. Oběma je třiatřicet let. James začal působit v NBA v osmnácti letech, Ronaldo podepsal profesionální kontrakt o rok dříve. Oba získali spoustu individuálních i týmových trofejí. Oba si od sponzorů přijdou na zhruba 50 milionů dolarů za rok (LeBron 52 milionů, Cristiano 47 milionů).

A oba nyní podepsali čtyřletý kontrakt. Ronaldo s italským gigantem Juventusem, který patří k nejbohatším fotbalovým klubům na světě a podle Forbesu je jeho hodnota kolem 1,5 miliardy dolarů. James bude působit v Los Angeles Lakers, což je jeden z nejbohatších a nejsledovanějších klubů NBA. Hodnota celku z Kalifornie je odhadována dokonce na 3 miliardy dolarů.

James si však vydělá „jen“ 153 milionů za čtyři roky a průměrně 38,3 milionů ročně, což je o 40 procent méně než Ronaldo.

Pro porovnání, další sportovní legenda Michael Jordan podepsala svou nejlukrativnější smlouvu ve 34 letech, když ještě NBA neměla omezení pro maximální smlouvy. V roce 1997 mu Bulls dali na sezonu 33 milionů dolarů. Pokud bereme v potaz inflaci, vychází kontrakt hvězdného MJ v současné době na téměř 52 milionů. O dvacet let později se Ronaldo přes tuto hranici výrazně dostal, James však nikoliv.

Juventus je stejně jako Lakers mezi smetánkou klubů s nejvyššími zisky. Za sezonu 2016/17 Lakers vydělali 339 milionů dolarů, i když se herně trápili, Juventus, který předloni získal italský titul a byl ve finále Ligy mistrů, vydělal 451 milionů.

Ve výdělcích klubů NBA a hvězdných fotbalových celků je však výrazný rozdíl. Lakers jsou totiž v NBA součástí socialistického systému. Musí se o svůj zisk dělit s ostatními kluby, aby se vyrovnával rozdíl mezi většími a menšími trhy v rámci USA. Pro Juventus tak přísná pravidla neplatí.

Za předloňskou sezonu museli Lakers do ligové kasy odevzdat 49 milionů dolarů, které byly rozděleny mezi ostatní kluby. Stejně tak celek z LA získá stejný podíl ze smlouvy NBA s televizní společností Turner, přestože Lakers jsou tradičně na celostátní televizi víckrát než většina ostatních týmů a letos s Jamesem tomu nebude jinak.

Klubu tak maximálně vzrostou příjmy z prodeje dresů, většina dodatečného zisku z angažování LeBrona půjde rovnoměrně mezi všechny kluby.

Díky tomuto přerozdělování však má NBA ve stovce nejlépe placených sportovců světa sestavené magazínem Forbes hned 40 mužů. Takovému číslu se nikdo blížit nemůže. Ani fotbal.

Portugalský útočník Cristiano Ronaldo se snaží zpracovat míč.

Pro Juventus platí pravý opak. Polovina televizních práv na Sérii A je rozdělena rovnoměrně mezi všech dvacet týmů soutěže, zbytek peněz se rozděluje podle dalších kritérií jako výsledky nebo počet zápasů v televizi, což tradičně hraje černobílým do karet. V Lize mistrů záleží, jak úspěšný klub je.

Rozdíl je i mezi sponzory. Juventus získá ročně kolem 20 milionů dolarů od svého hlavního sponzora Jeep (jedné ze značek turínského koncernu Fiat).

Lakers loni podepsali tříletý kontrakt se společností Wish na 13 milionů ročně. Z těch však dostanou jen něco přes tři miliony, zbytek se znovu rozdělí mezi ostatní kluby NBA.

James kdysi vtipkoval, že by zvažoval angažmá v Evropě, pokud by vydělával 50 milionů dolarů za sezonu. Co na to majitelé Juventusu, kteří mocně investují i do basketbalového Fiat Turín?