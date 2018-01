Hodinky s diamanty i oblaka pudru. Welsch vzpomíná na časy s LeBronem

Jak ten čas letí...

LeBron James na konci prosinci oslavil Kristova léta, Jiřímu Welschovi je už sedmatřicet let a místo NBA dávno válí na tuzemských palubovkách.

Když před oporou Pardubic zmíníte jméno jeho bývalého spoluhráče, zbystří a ráda se o Jamesovi rozvypráví.

O tom, jak vytáhlého Američana všude a neustále doprovázel „strýc“, nebo jaké našel LeBron zalíbení v luxusu.

Co si jako první vybavíte, když se řekne LeBron James?

Síla. Na basketbalistu neuvěřitelně silný, vždycky na mě působil jako nezastavitelný tank. Když byl mladší, tak to ještě nebylo takové jako v pozdějších letech, ale vždy mě na něm nejvíce imponovala jeho úžasná kombinace dynamiky a síly.

Jako soupeř se vám jistě zapsal do paměti památným blokem z doby, kdy jste hrával za Boston.

Byla to tehdy akce týdne, objevilo se to ve spoustě sestřizích. Já jsem se snažil vystřelit a on zblokoval mou střelu na perimetru. Pokračoval s míčem dál až do koše a akci samozřejmě zakončil velkým smečem. Vidíte, kdybyste se o tom nezmínil, tak si na to ani nevzpomenu. Je ale pravda, že jsem si tento moment vybavil v minulosti několikrát a spousta lidí se mě na něj ptala.

Jaká je vaše nejsilnější vzpomínka na Jamese ze společného působení v Clevelandu?

Tou vzpomínkou je určitě poslední zápas sezony, který jsme odehráli v Torontu. Bojovali jsme o play-off, potřebovali jsme vyhrát, abychom měli šanci postoupit. Nakonec jsme se tam sice nedostali, ale v tom utkání proti Torontu šlo o všechno a LeBron to vzal, jak se říká do svých rukou. Skóroval 56 bodů a dodnes je to asi nejlepší a nejdominantnější výkon, který jsem měl na vlastní oči možnost pozorovat. To je vzpomínka, která mi vyskočí jako první.

Co jste tehdy na lavičce prožíval, když jste sledoval Jamesovo řádění?

Už je to třináct let zpátky, takže všechny emoce si nevybavím, ale vím, že jsem si připadal spíše jako divák než jako hráč, který sedí na lavičce a má být připravený kdykoliv naskočit do hry. Ale určitě jsem nebyl jediný, kdo to tak cítil. Zápas měl určitý vývoj, LeBron sice dominoval v celém zápase, ale ve druhém poločase to bylo opravdu už jen o něm a naše hra sklouzla k tomu, že čtyři naši hráči stáli a sledovali LeBrona, co udělá, co vymyslí, jak vystřelí. Já jsem byl divákem na lavičce, ale myslím si, že minimálně další čtyři z našeho týmu byli v tu samou chvíli na hřišti.

Vzpomenete si na nějaký předzápasový rituál, kterým vás James zaujal?

Nevím, jestli to pořád ještě dělá, ale vždy vzal takový ten pudr na ruce ze stolku zapisovatelů, nasypal si ho do rukou a zbytek vyhodil do vzduchu. To dělával už tehdy. Právě LeBron se tím nejvíce proslavil, ale co si vzpomínám, tak to dělával i Kevin Garnett.

Rituál LeBrona Jamese s pudrem proti pocení:

V kariéře jste hrál i na stejných pozicích jako James. Stihl jste se od něj v Clevelandu něco naučit?

Paradoxně nic, protože dva měsíce, které jsem v Clevelandu strávil, byly závěr sezony. Tehdy jsme hráli zápas každý druhý den a LeBron v každém zápase hrál čtyřicet a víc minut. Jeho zatížení a únava byly v pokročilé sezoně extrémní. LeBron chodil na tréninky regenerovat, pracovat trochu s kondičním trenérem, případně fyzioterapeuty, aby jeho tělo bylo druhý den připravené naskočit do zápasu. Bohužel jsem tak nemohl okoukat nic.

Zvládal tehdy dvacetiletý James status hvězdy NBA? Jaké měl výsady a speciální požadavky?

Je potřeba brát v potaz, že když jsme spolu hráli, byla to pro LeBrona teprve druhá sezona a bylo mu dvacet let. Pořád to tedy byl ještě mladý kluk, na druhou stranu i přes svůj věk měl už status hvězdy a užíval si vymoženosti, kteří jiní hráči neměli. To znamená, že do týmového letadla, ve kterém mohou cestovat výlučně jenom hráči a realizační tým, mohl LeBron brát na cesty i rodinné příslušníky. Jako dvacetiletý kluk měl k ruce 24 hodin denně člověka, kterému říkal „strejdo“, ale nejsem si jistý, zda skutečně příbuzní byli. Ten plnil roli jeho osobního asistenta, všude se s ním pohyboval, aby za LeBrona mohl vyřizovat různé drobné záležitosti.

Třeba?

Když jsme byli na cestách, tak ten „strýc“ dbal na to, aby se k LeBronovi příliš nepřiblížili různí žadatelé o autogram. Ať už na letišti, nebo třeba u hotelu. Když LeBron potřeboval něco v obchodě, tak za něj šel nakoupit, což chápu, protože to pro takovou hvězdu není vůbec jednoduché - hned by ji obsypaly davy lidí. LeBron raději zůstával na hotelu a tohle mu vyřizoval „strýc“. To jsou věci, které patří ke statusu hvězdy, jinak se projevoval tak nějak normálně. Samozřejmě si potrpěl na drahá auta, módu. Vzpomínám si, že se jednou chlubil hodinkami, které měl osázené diamanty a údajně ho stály sto tisíc dolarů, ale to jsou věci, které mě nic neříkají.

Projevoval se James v kabině jako typická hvězda, které občas bývají paličaté a mnohdy stojí za zbytečnými spory?

Nepamatuji si, že by někdy docházelo třeba k nějakým rozepřím s ostatními kluky z týmu. Musím říct, že mé vzpomínky na LeBrona jako na člověka, na to jaká byl hvězda, jsou pozitivní. Choval se velmi dobře a byl to kluk, který svého statusu hvězdy nijak nezneužíval. Už jsem tedy viděl rozhodně horší hráče, kteří si hráli na mnohem větší primadony.

Kdybyste si měl zaspekulovat, do kolika podle vás bude James hrát?

Já jsem nedávno zaregistroval jeho výrok, že i když teď oslavil 33. narozeniny a hraje patnáctou sezonu mezi profesionály, že se cítí nejlépe, jak se kdy v životě cítil. Myslím si, že má fyzický dar, navíc mu nechybí mentální motivace. Na to, jak je považovaný za jednoho z nejlepších hráčů historie, vyhrál jen tři tituly NBA, myslím si, že motivaci k vyhrávání a překonávání historických met má. A myslím si, že se může spolehnout i na své tělo. Tipnu si, že bude hrát do čtyřiceti let.

Kam byste Jamese zařadil v basketbalových dějinách? Na úplný vrchol?

Z hlediska současnosti, nebo posledních deseti let, jde o jednoznačně nejlepšího hráče. Jeho konzistence individuálních výkonů je neuvěřitelná. I když do ligy přišli jiná esa jako Stephen Curry, Kevin Durant, tak LeBron je jistota individuální výkonnosti a vždy dokáže dotáhnout tým minimálně na ten druhý nejvyšší stupínek - tím je finále. Za posledních deset let je nejdominantnějším hráčem.

A v rámci celé historie?

Co se týká historie, tak za úplnými legendami jako je Michael Jordan, Magic Johnson, Kobe Bryant a další podle mě trochu zaostává. Hlavně kvůli tomu, že za těch patnáct let, co už v NBA hraje, se mu jen třikrát povedlo dosáhnout na trofej šampiona. Z pohledu absolutní historie, když to porovnáváme třeba s Jordanem, to zkrátka pořád ještě není dost. I kvůli tomu podle mě bude hrát dál a dlouho, protože má před sebou motivaci překonat všechny legendy a stát se nejlepším z nejlepších. Myslím si, že mu kousek pořád chybí a právě to ho stále žene kupředu, i když sportovně, společensky a ekonomicky dosáhl na obrovské úspěchy.