Já do Golden State? Co je to za nesmysl? ohradil se LeBron James

Po pátečním tréninku před sobotním duelem basketbalové NBA s Houstonem byl LeBron dotázán na článek reportéra Chrise Haynese z ESPN. Prý by byl ochotný naslouchat nabídkám Golden State, pokud si úřadující šampioni vytvoří dostatek prostoru pod platovým stropem, aby mohli Jamesovi nabídnout maximální kontrakt.

Haynes mívá dobré zdroje, například v létě nejrychleji ze všech odhalil přestup křídelníka Gordona Haywarda z Utahu do Bostonu.

Jeho nový „objev“ ve čtvrtek zamával nejen celou NBA a byl téměř po celý den hlavním příběhem pro sportovní Ameriku, přestože Haynes jasně zmiňuje, že v tuto chvíli není známo, že by Warriors o získání Jamese usilovali.

Dalo se však při současném vlivu sociálních médií očekávat, že tento drb bude všude propíraný. Možnost, že by se James jako hlavní hvězda šampionů 2016 připojil k týmu, který vyhrál tituly v letech 2015 a 2017, je příliš zábavná, než aby se nerozebírala.

Další „šťávu“ drbu dodávají i odpovědi samotných aktérů, i když jsou negativní jako od Kevina Duranta, trenéra Steva Kerra nebo samotného LeBrona.

„Nebudu se bavit o Golden State ani o žádném jiném týmu kromě Clevelandu. Soustředím se na tým, který chce postoupit do čtvrtého finále za sebou a bojovat o titul. Pokud se chcete zeptat na Cavaliers, tak vám odpovím nejlépe, jak umím, ale neptejte se mě prosím do konce sezony na jiné týmy, pokud s nimi nehrajeme další den zápas,“ řekl James v prvním rozhovoru hned po tréninku.

Svoji odpověď pak doplnil v dalším rozhovoru s ESPN.

„Když jsem to slyšel poprvé, tak jsem se rozesmál. Je to nesmysl a znehodnocuje to práci, o kterou se snažím tady v Clevelandu. Vychází o mně každou chvíli nějaká spekulace a já už jsem se naučil nevěnovat tomu pozornost. Pokud to neuslyšíte přímo ode mě, není to pravda. Vím, že informace jsou prý ze zdrojů blízkých mně, ale to je mi jedno. I kdyby to bylo od mých dětí nebo od manželky, tak to není pravda,“ dodal s úsměvem James.

Ne, že by James někdy v minulosti prozrazoval předem své úmysly na odchod z Clevelandu a poté z Miami, takže by stejně v průběhu sezony nic nenaznačil, i kdyby opravdu chtěl do Oaklandu odejít. Experti se však shodují, že si musí James uvědomovat, jak by byl za svůj potenciální odchod do týmu úřadujících šampionů tvrdě zkritizován.

„Nikdy jsem neřekl, že bych se chtěl sejít s Warriors ani s žádným jiným týmem. Vadí mi, že se pak v televizi dokola mluví o tom, jak bych byl strašný člověk a strašný hráč, kdybych něco takového udělal, a já to absolutně nemohu kontrolovat,“ povzdechl si LeBron.

Co však James bude moci kontrolovat, je výsledek, kterého Cavaliers v play-off dosáhnou, a rozhodnutí, kde bude hrát v příští sezoně. Může se totiž vyvázat ze svého kontraktu, který zahrnuje opci na příští ročník v hodnotě 35,6 milionů, což se všeobecně považuje za samozřejmost.

Takový krok by mu dovolil podepsat dlouhodobější a lukrativnější kontrakt s kýmkoliv, koho si vybere. Experti tvrdí, že není možné, aby James nepřemýšlel o tom, co chce dělat se svou budoucností, sám hráč však zarputile tvrdí, že ano.

„Chápu, že novináři potřebují mít o čem psát, ale je to náročné. Musím říct, že jsem dostatečně naštvaný ohledně článku o Golden State, aby lidi věřili, že to myslím vážně. Stejně tak u článků k Lakers, Philadelphii, Houstonu, San Antoniu a u všech dalších týmů. Budu se rozhodovat až v létě po sezoně,“ zakončil rozhovor James.

I tak se v příštím týdnu nebo v tom dalším objeví další článek o dalším týmu a vše začne nanovo, vždy se však musíme vrátit k tomuto LeBronovu prohlášení. On nám až do června určitě nic neprozradí.