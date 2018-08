Že Lakers nejsou dost dobří? Ta výzva se mi líbí, říká LeBron James

James mluvil s reportérkou Rachel Nicholsovou z televize ESPN při pondělním otevření vlastní školy s názvem I Promise School (Slibuji - jedná se o jedno z LeBronových hesel, které má vytetované na zádech) v rodném Akronu ve státě Ohiu.

Škola by měla pojmout více než 200 žáků a její činnost bude plně hrazená donátorem - což není v USA obvyklé. Její absolventi mají zároveň garantované stipendium na univerzitu v Akronu. Třiatřicetiletý James otevření vlastní školy považuje za jeden z největších momentů svého života.

O čem ještě hovořil?

O nových posilách Lakers, tedy Rajonu Rondovi, Lanci Stephensonovi, JaValem McGeem a Michaelu Beasleym, které předchází kontroverzní pověst:

„Získali jsme hráče, kteří milují basketbal. To není v NBA samozřejmost a je to naopak velká výhoda. Stejně to cítí i manažer Rob Pelinka a prezident klubu Magic Johnson. Těším se na výzvy, které nás čekají. Cokoliv, co souvisí se mnou, stejně vždycky vzbudí rozruch, takže ani nejsem překvapený z té vlny kritiky. Všichni si myslí, že jsem odcházel do Miami jako do nějakého superhvězdného týmu, ale Heat rok před mým příchodem také nebyli nijak skvělí a také nás čekalo hodně práce.“

O navracení slávy značce Lakers:

„Líbí se mi, že můžu pomoci týmu dostat se někam, kde delší dobu nebyl. Bylo to tak v Clevelandu, když jsem byl draftován i když jsem se před čtyřmi lety vrátil, bylo to v Miami a teď chci pomoct Lakers, kteří nebyli v play off od roku 2013. Lakers jsou jedna z celosvětově známých organizací jako třeba týmy amerického fotbalu Dallas Cowboys, New England Patriots, basketbalisté Boston Celtics nebo fotbalisté Manchesteru United. Je to pro mě velký krok v kariéře být součástí takové značky.“

O „obětování“ roku své kariéry, protože Lakers k němu nezískali žádnou další hvězdnou posilu:

„Rozhodně se nechystám končit, takže to neberu jako ztracený rok. Sice se říká, že bych se měl zhoršit, protože už mi bude 34 let, ale to je jen jedna z mnoha statistik, se kterými bojuji celý život. Letos budu víc se svými dětmi, což mi dodá víc energie. Zadruhé bych rozhodně neřekl, že nemáme šanci na úspěch. Líbí se mi výzva, když lidé říkají, že nejsme na něco dost dobří. Mě i ostatní hráče to bude určitě motivovat.“

O očekáváních pro Lakers v nadcházející sezoně:

„Nemám žádné. Rozhodně budeme lepší než loni. Jsme mladý tým, takže bude docházet k výkyvům, ale budou zápasy, kdy budeme hrát skvěle. Snad si to včas sedne.“

O rozhodování mezi Lakers, Philadelphií, Houstonem a Clevelandem:

„Po sezoně jsem se hodně rozmýšlel. Důkladně jsem se podíval na Philadelphii, Cleveland, Houston i Los Angeles a uvažoval. Viděl jsem se v týmu s Benem Simmonsem a Joelem Embiidem nebo Jamesem Hardenem a Chrisem Paulem. Nakonec jsem to ale probral s rodinou a rozhodl se, že další krok pro mě budou Lakers. Když jsem věděl, co chci, tak jsem to oznámil. Nebylo potřeba rozhodování dramaticky protahovat.“

O tom, proč netlačil na Lakers, aby získali Paula George nebo Kawhiho Leonarda:

„Líbí se mi, jaký mladý tým tady máme a s jak talentovanými hráči mohu spolupracovat. Věřím vedení Lakers, které v posledních letech omladilo a přestavělo kádr. Vím, že Rob, Magic i majitelka Jeanie Bussová vědí, co je pro tým nejlepší a že pod jejich vedením se klub vrátí na špici, kam patří. Paul George prostě udělal to, co mu přišlo jako nejlepší rozhodnutí pro něj a jeho rodinu, takže to je v pořádku.“

Kyle Kuzma (vlevo) a Lonzo Ball jsou od loňska členy LA Lakers, oba nováčci se sblížili a společně zářili v Summer League NBA.

O tom, jestli je připravený „vychovávat“ mladý tým s hráči jako Lonzo Ball, Brandon Ingram, Kyle Kuzma a Josh Hart:

„Rozhodně. S tím jsem do toho šel. Mladíky čeká nová zkušenost, když si budou muset zvyknout na to, že tým s ambicemi hraje jinak, budou muset přistupovat ke hře jinak. Asi to bude někdy těžké, ale zvládneme to. Máme skvělé mladíky, zkušené veterány, výborného kouče a zodpovědné vedení, takže by to měla být velká zábava.“