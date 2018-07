V LA čelí LeBron vandalům, lákat turisty do Clevelandu už také nebude

Na novém uměleckém díle byl LeBron vyobrazen v nadživotní velikosti v dresu Lakers a s nápisem King of LA (Král Los Angeles). Podíleli se na něm nástěnný malíř Jonas Never a Fernando Valdez, který se specializuje na graffiti. Stejné duo už také vytvořilo podobizny dalších hráčů Lakers.

Výtvor s Jamesem vznikl pět dní poté, co James ohlásil příchod do slavného klubu, a od té doby se u něj vyfotily tisíce fanoušků.

Kobe Bryant, LeBron James, Lonzo Ball a Brandon Ingram, jak je vidí autorské duo Never a Menso:

Jenže stačilo pár hodin a už se na Twitteru objevila nabídka od uživatele Lakers Fanbase. Dá 300 dolarů (více než 6500 korun) tomu, kdo malbu zničí. Hned tu noc zachytily bezpečnostní kamery z blízké restaurace skupinku maskovaných vandalů, kterak kresbu posprejovali.

Mimo jiné na ni napsali „Fraud“ (Podvodník), „We don’t want you“ (Nechceme tě) anebo čísla 3 a 6 zdůrazňující LeBronovu nepříznivou bilanci ve finálových sériích. Vyhrál sice tři tituly, jenže ze šesti dalších finále odcházel jako poražený.

Poškozený portrét LeBrona Jamese:

Netrvalo to však ani další den a umělci kresbu obnovili skoro do původního stavu. Proč skoro? Autoři z něj odstranili slovíčko „of“ ze spojení „King of LA“. Z Krále Los Angeles se tím stal pouze Král, což je známá LeBronova přezdívka.

„Bylo to rozhodnutí na poslední chvíli. Slovo of jsme připojili jako úplně poslední a teď, když vidíme, kolik působí kontroverze, radši ho dáváme pryč,“ řekl jeden z autorů Jonas Never.

Nová podoba LeBronovy zdi:

Fráze King of LA mohla naštvat v Los Angeles všudypřítomné fanoušky Kobeho Bryanta, který v očích mnohých soupeří s LeBronem o pozici největšího vyzyvatele Michaela Jordana.

James byl přitom Bryantem veřejně přivítán v Los Angeles, spousta fanoušků však tvrdí, že by LeBron neměl mít žádné kresby v městě andělů, dokud nevyhraje titul. To ovšem bude pro Jamese a spol. minimálně v první sezoně NBA velmi těžký úkol, když jsou ve stejné konferenci jako v posledních letech nezastavitelní Golden State Warriors.

LeBronův příznivec pro změnu nešťastně upravil graffiti s Kobem Bryantem:

Someone taped a picture of LeBron's face over a mural of Kobe in L.A. and this man was NOT having it. ⚫️  



(via Twitter/@andoneperez) pic.twitter.com/1z8ui0KGfc — theScore (@theScore) 4. července 2018

V Los Angeles učinil LeBron některé fandy nešťastnými, v New Yorku se díky němu jiní příznivci zaradovali. Už minulý pátek se objevily dresy LA Lakers s číslem 23 a jmenovkou JAMES v oficiálním obchodě NBA.

Cenný kousek šel na dračku, jenže po jedné hodině z ramínek zase zmizel. Smlouvu v novém působišti totiž James podepsal až v pondělí. Před novým ročníkem NBA přitom firma Nike plánuje grafické úpravy, takže aktuálně prodávanou variantu James ani neoblékne.

V LA snad nakonec Jamesova zeď vydrží, ovšem z centra Clevelandu jeho velmi slavná podobizna mizí.

V Jamesově předchozím působišti visel na jednom z domů blízko arény obří billboard s rozpřaženými pažemi. Jedná se o reklamu na firmu Nike, se kterou má James doživotní kontrakt.

Rok 2010 - LeBron James odešel do Miami a v Clevelandu se zbavují obřího billboardu poprvé. Rok 2018 - Nová podoba billboardu vydržela v Clevelandu jen čtyři roky.

Velká atrakce, kterou denně navštívily stovky turistů, však musí pryč. Fandy Cavaliers by mohla zbytečně popuzovat.